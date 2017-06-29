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    В Кировоградской области жители выгоняют полицейских

    (обновлено: )76860
    Жители села Бережинка Кировоградсукой области потребовали от полиции покинуть территорию населенного пункта, сообщил народный депутат Семен Семенченко.
    Facebook Семена Семенченко

    "Утро 29 июня началось с того, что снова в Бережинке начал скапливаться личный состав Кировоградской областной полиции. Жители села вышли выразить им свое недовольство и потребовали продолжить дежурство за пределами села, а здесь оставить полицию района. После избиения нацгвардейцами жители не верят словам полицейских и требуют отставки начальника Национальной полиции Кировоградской области", — написал Семенченко в Facebook.

    Смотрите также: Столкновения полиции, бойцов "Донбасса" и селян в Кировоградской области

    Ранее в селе Бережинка Кировоградской области произошло столкновение между правоохранителями, местными жителями и бойцами батальона "Донбасс". Как стало известно, причиной этому стал продолжающийся конфликт из-за  агропредприятия "Нива-2010".

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