В Кировоградской области жители выгоняют полицейских

"Утро 29 июня началось с того, что снова в Бережинке начал скапливаться личный состав Кировоградской областной полиции. Жители села вышли выразить им свое недовольство и потребовали продолжить дежурство за пределами села, а здесь оставить полицию района. После избиения нацгвардейцами жители не верят словам полицейских и требуют отставки начальника Национальной полиции Кировоградской области", — написал Семенченко в Facebook.

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Ранее в селе Бережинка Кировоградской области произошло столкновение между правоохранителями, местными жителями и бойцами батальона "Донбасс". Как стало известно, причиной этому стал продолжающийся конфликт из-за агропредприятия "Нива-2010".