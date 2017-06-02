Захват Львовского облсовета: власть разрушает собственную легитимность - эксперт

"Да, (захват облсовета – Ред.) это уголовное преступление, 341 статья уголовного кодекса, которая предполагает санкцию в виде 5 лет ограничения или лишения свободы. И действительно на востоке идет война, как раз, в общем-то, по тем же причинам. Но власть лояльна", – сказала эксперт.

Дьяченко сообщила, что президент Порошенко собирал свой силовой блок несколько дней назад, но поскольку в деле с захватом облсоветов "явно не скрывается след "Народного фронта" за этими действиями", то никакого определенного решения во время этого совещания с силовиками вынесено не было.

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"Но власти забывают один момент, который играет против них. Проявляя такую лояльность к тяжким уголовным преступлениям, власть таким образом разрушает собственную легитимность. В очередной раз государственная власть на всю страну показала, что можно захватить областной совет. Или совершить другое преступление с оружием в руках", – подчеркнула эксперт.