Празднование Дня Киева: марш вышиванок и новый рекорд

Началось празднование с массового марша в вышиванках. Количество участников достигало несколько сотен человек. От парка Шевченко до Софийской площади прошло театральное шествие с оркестром.

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С поздравительным словом к киевлянам обратился мэр Киева Виталий Кличко. Во время открытия празднования киевляне и гости города поставили новый рекорд по массовому исполнению гимна Киева под аккомпанемент Государственного эстрадно-симфонического оркестра Украины.