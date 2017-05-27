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    Празднование Дня Киева: марш вышиванок и новый рекорд

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    В субботу, 27 мая, жители столицы отмечают День Киева. В этом году празднования проходят с 25 по 28 мая, однако официальные мероприятия состоялись именно в субботу.
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    Началось празднование с массового марша в вышиванках. Количество участников достигало несколько сотен человек. От парка Шевченко до Софийской площади прошло театральное шествие с оркестром.

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    С поздравительным словом к киевлянам обратился мэр Киева Виталий Кличко. Во время открытия празднования киевляне и гости города поставили новый рекорд по массовому исполнению гимна Киева под аккомпанемент Государственного эстрадно-симфонического оркестра Украины.

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