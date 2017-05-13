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    День Европы в Киеве: план мероприятий

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    В этом году программа мероприятий Дня Европы достаточно скромная, поскольку празднование выпадает на день завершения Евровидения в столице Украины.
    Празднование Дня Европы в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в воскресенье, 14 мая, будут праздновать День Европы. В этом году он пересекается с финалом Евровидения.

    Главной локацией Дня Европы станет Софийская площадь.

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    В 12:00 там начнется выступление Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра;

    В 17:00 на сцену выйдет группа ТНМК;

    В 18:30 выступит Национальный академический оркестр народных инструментов с программой, которая включает известные хиты Евровидения и рок-композиции;

    В 19:30 на сцене будет группа "Чумацький шлях";

    В 20:30 выступят "Мандри".

    Также для зрителей выступят группы "Правиця" и ElectroMush, Оксана Яровая и другие. 

    Второй локацией станет Киевская крепость, где проходит выставка, посвященная искусству между миром и войной.

    На территории 1,3 га под открытым небом разместили работы более 60 современных украинских художников. Там состоятся встречи общественных и культурных деятелей с бойцами АТО, тематические мастер-классы и подиумные дискуссии. 

    В субботу в Киеве состоится финал конкурса. По итогам двух полуфиналов право бороться за звание лучшего получили певцы из Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии, Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.

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