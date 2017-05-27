Порошенко и Гройсман поздравили киевлян с Днем города

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 27 мая, поздравил киевлян с Днем города.

"Поздравляю наш волшебный и величественный Киев с праздником!", — написал он в Facebook.

В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил киевлян на Правительственном портале.

"Киев — флагман всех важных процессов в Украине и восточноевропейском регионе. Он является современным европейским городом, который динамично развивается и продолжает формировать общенациональные тренды. Это культурная столица одной из крупнейших европейских наций и ее визитная карточка, которая притягивает гостей, туристов, творческих людей, ученых, бизнесменов, управленцев, менеджеров, работников многих других сфер, формирующих мощный культурный фон. Этот город стартапов, инновационных инициатив и важных общественных и культурных изменений", — отметил Гройсман.

По его словам, Киев является безусловным лидером Украины, который имеет значительный потенциал для дальнейшего развития, интеллектуальной площадкой во многих сферах жизнедеятельности общества и государства, которые задают темп многим процессам в Украине.

Также премьер пожелал городу и славной киевской общине всестороннего процветания, благополучия и комфортной жизни.

Напомним, в пятницу, 26 мая, в школах в Киеве прозвенел последний звонок.