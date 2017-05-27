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    Киев

    Порошенко и Гройсман поздравили киевлян с Днем города

    (обновлено: )27
    Премьер подчеркнул, что Киев является флагманом всех важных процессов в Украине и восточноевропейском регионе: "Он является современным европейским городом, который динамично развивается и продолжает формировать общенациональные тренды".
    Премьер-министр Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко
    УНИАН

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 27 мая, поздравил киевлян с Днем города.

    "Поздравляю наш волшебный и величественный Киев с праздником!", — написал он в Facebook

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    В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил киевлян на Правительственном портале.

    "Киев — флагман всех важных процессов в Украине и восточноевропейском регионе. Он является современным европейским городом, который динамично развивается и продолжает формировать общенациональные тренды. Это культурная столица одной из крупнейших европейских наций и ее визитная карточка, которая притягивает гостей, туристов, творческих людей, ученых, бизнесменов, управленцев, менеджеров, работников многих других сфер, формирующих мощный культурный фон. Этот город стартапов, инновационных инициатив и важных общественных и культурных изменений", — отметил Гройсман.

    По его словам, Киев является безусловным лидером Украины, который имеет значительный потенциал для дальнейшего развития, интеллектуальной площадкой во многих сферах жизнедеятельности общества и государства, которые задают темп многим процессам в Украине.

    Также премьер пожелал городу и славной киевской общине всестороннего процветания, благополучия и комфортной жизни.

    Напомним, в пятницу, 26 мая, в школах в Киеве прозвенел последний звонок.

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