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    В Афинах подорвали авто экс-премьера Греции Пападимоса

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    По данным СМИ, внутри автомобиля сработало взрывное устройство, спрятанное в конверте. В результате взрыва пострадали сам Лукас Пападимос, а также его водитель.
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    Взрывное устройство сработало в автомобиле бывшего премьера Греции Лукаса Пападимоса, в результате чего пострадали он и его водитель.

    "Господин Пападимос и его водитель доставлены в больницу", — рассказал один из полициейских.

    protothema.gr
    Подрыв авто экс-премьера Греции в Афинах

    По данным агентства Reuters, внутри автомобиля сработало взрывное устройство, спрятанное в конверте.

    Смотрите также: Представители ОБСЕ на месте подрыва авто в Луганской области

    Пападимос занимал пост премьер-министра Греции с 11 ноября 2011 по 16 мая 2012 года.

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