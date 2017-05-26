В Афинах подорвали авто экс-премьера Греции Пападимоса

Взрывное устройство сработало в автомобиле бывшего премьера Греции Лукаса Пападимоса, в результате чего пострадали он и его водитель.

"Господин Пападимос и его водитель доставлены в больницу", — рассказал один из полициейских.

protothema.gr Подрыв авто экс-премьера Греции в Афинах

По данным агентства Reuters, внутри автомобиля сработало взрывное устройство, спрятанное в конверте.

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Пападимос занимал пост премьер-министра Греции с 11 ноября 2011 по 16 мая 2012 года.