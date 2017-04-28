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    Силовик погиб в Донбассе из-за подрыва автомобиля

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (247)

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    В пресс-центре АТО сообщили, что военнослужащий погиб в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве.
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    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Военнослужащий погиб в Донецкой области в результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве, сообщает в Facebook пресс-центр АТО в Донбассе.

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    "По предварительной информации, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб военнослужащий одного из подразделений, личный состав которого выполняет боевые задачи на Приморском направлении, недалеко от населенного пункта Павлополь", — говорится в сообщении.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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