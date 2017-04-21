"До нескорого побачення!". Рабинович устроил скандал на "1+1"

Так, сначала министр культуры Евгений Нищук прокомментировал вопрос ведущей по поводу Майдана: "Среди тех, кто со мной стоял рядом на Майдане, падлюк не было". После этого Рабинович задал Нищуку вопрос по поводу морального облика коллег министра по Кабмину: "А вот среди тех, кто сейчас рядом с вами в правительстве, которое ограбило и продолжает грабить народ экономически, есть, как вы говорите, падлюки? Ну, хоть одну фамилию назовите!". В свою очередь министр на это ответил: "Нет!", а Рабинович отреагировал: "…Тогда вы точно такой же!". Ведущие возмутились, а Рабинович отреагировал: "А что вы мне предлагаете? Облизывать его?".

Позднее Рабинович прокомментировал: "Нет никакого "Запада" или "Востока" в Украине – есть банды, которые грабят вас, стравливая по языковому и другим принципам. Сначала Янукович, теперь вот эти новые. Сегодня нельзя трогать министра. Они специально стравливают народ, чтобы его обворовывать".

Он заявил, что много лет назад вместе с талантливыми людьми создавал "1+1", и это был высокий уровень журналистики.

"А теперь вот этот бывший прокурор из Луганска (указав на ведущего Сергея Иванова) на протяжении трех передач оскорбляет нашу партию, нас. Вначале он моего однопартийца оскорблял, сегодня меня. Я не могу, к сожалению, отвечать по-мужски – значок не позволяет, матом тоже отвечать не буду, потому что попросили. Я считаю, что это не журналистика! Это ниже плинтуса! Я отказываюсь с вами дальше продолжать передачу, которая ниже плинтуса. До нескорого побачення!" – подытожил нардеп и покинул прямой эфир.

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