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    Культура

    Нищук анонсировал пересмотр списка запрещенных российских артистов

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (212)

    (обновлено: )43004
    Как уточнил Евгений Нищук, создана межведомственная комиссия, где при участии представителей СБУ, Нацсовета по телерадиовещанию, экспертов идет пересмотр списков.
    Евгений Нищук. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Списки российских артистов, выступления которых запрещены в Украине, будут пересмотрены, сообщил министр культуры Евгений Нищук.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "По словам министра, в эти поспешно составленные списки некоторые представители творческой интеллигенции попали случайно. Вместе с тем, есть много российских артистов, которые своими высказываниями и действиями действительно представляют угрозу для Украины, но не включены в "черные списки", — говорится в сообщении ТСН.

    Он уточнил, что уже создана межведомственная комиссия, где при участии представителей Службы безопасности Украины, работников Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, профессионалов, экспертов, представителей медиакомпаний идет пересмотр списков.

    Ранее Министерство культуры Украины обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В список вошли: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Николай Расторгуев, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Сергей Безруков, Жерар Депардье. В перечне лиц также значатся Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин, а также Валерия Перфилова. Позже этот список был расширен, в него, в частности, вошел актер и режиссер Никита Михалков. Как сообщало Министерство культуры, по мере поступления в ведомство от Службы безопасности Украины обращений по расширению перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, информация будет обновляться.

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