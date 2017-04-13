Заповедник в Иркутске выпустил конфеты в форме фекалий животных

Сотрудники заповедника рассказали, что для достижения максимального сходства, отобрали образцы фекалий животных, их высушили, разложили, отсняли, чтобы кондитеру было удобно работать с масштабом передачи цвета.

В наборе есть конфеты от нескольких видов животных, это копытные — изюбрь, лось, есть конфеты в виде помета зайца, глухаря. И еще маленького олененка кабарга, сообщает телеканал "360".

В свою продукцию работники заповедника вкладывают эколого-просветительский смысл. То есть конфетами можно не только полакомиться, но и еще узнать некоторые пикантные подробности о некоторых животных, которые водятся в Прибайкалье.





Кстати, по словам сотрудников заповедника, кондитеров уже завалили заказами.