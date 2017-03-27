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    Подросток-тхэквондист разбил 111 кирпичей

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    Подросток из Боснии и Герцеговины установил рекорд, разбив 111 кирпичей, расположенных в 16 рядах, за 35 секунд. Уникальному тхэквондисту всего 16 лет.
    Канал ABD News на youtube

    Юный спортсмен делал кувырки в воздухе и головой разбил кирпичи, а не подходил к каждому ряду отдельно, что позволило справиться с задачей быстрее, сообщает The Sun. Закончив выступление, подросток признался, что у него еще есть силы и поблагодарил родителей и тренера.

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    Ранее норвежские хоккейные команды "Сторхамар" и "Спарта" установили новый рекорд после того, как они провели самый длинный матч в истории. Чтобы определить победителя, команды в матче плей-офф были вынуждены провести восемь овертаймов. Матч начался 12 марта в 18:00 по местному времени и закончился только в 2:32 13 марта.

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