Подросток-тхэквондист разбил 111 кирпичей

Юный спортсмен делал кувырки в воздухе и головой разбил кирпичи, а не подходил к каждому ряду отдельно, что позволило справиться с задачей быстрее, сообщает The Sun. Закончив выступление, подросток признался, что у него еще есть силы и поблагодарил родителей и тренера.

Смотрите также видео: "Укроборонпром" испытал боевой модуль "Штурм-М"

Ранее норвежские хоккейные команды "Сторхамар" и "Спарта" установили новый рекорд после того, как они провели самый длинный матч в истории. Чтобы определить победителя, команды в матче плей-офф были вынуждены провести восемь овертаймов. Матч начался 12 марта в 18:00 по местному времени и закончился только в 2:32 13 марта.