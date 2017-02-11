наверх
11.02.201706:56
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Видео

    Рекордный забег Олеси Повх на турнире в Берлине

    (обновлено: )16
    Украинка Олеся Повх выиграла соревнования в беге на 60 метров на престижном легкоатлетическом турнире Indoor ISTAF в Берлине, сообщает официальный сайт соревнований.
    Канал XSPORT.ua на Youtube

    Украинка пробежала дистанцию за 7.14 секунды, показав персональный лучший результат сезона. 2-е место заняла Мари-Жозе Та Лу из Кот-д’Ивуара с результатом 7.19 секунды, 3-е место Гина Лукенкемпер из Германии — 7.24 секунды.

    Смотрите также: "Золотое" выступление Джимы на чемпионате Европы по биатлону

    Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет лишил сборную России уже 13 медалей (одно золото, шесть серебра, шесть бронзы) с Игр-2008 в Пекине и восьми наград (три золота, пять серебра) с Олимпиады-2012 в Лондоне.

    Видео размещено в интернете на канале XSPORT.ua на Youtube.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" на территории научно-тренировочного центра 96-ой зенитно-ракетной бригады Воздушного командования "Центр"
    Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Словении Б. Пахором
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе