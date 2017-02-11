Рекордный забег Олеси Повх на турнире в Берлине

Украинка пробежала дистанцию за 7.14 секунды, показав персональный лучший результат сезона. 2-е место заняла Мари-Жозе Та Лу из Кот-д’Ивуара с результатом 7.19 секунды, 3-е место Гина Лукенкемпер из Германии — 7.24 секунды.

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Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет лишил сборную России уже 13 медалей (одно золото, шесть серебра, шесть бронзы) с Игр-2008 в Пекине и восьми наград (три золота, пять серебра) с Олимпиады-2012 в Лондоне.

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