Кравченко: в Украине нет национальной стратегии в сфере здравоохранения

Украина продолжает лидировать по показателям материнской смертности среди других стран Европы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения со ссылкой на данные, которые недавно опубликовал Международный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

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Эксперты отмечают, что государство не выделяет нужное финансирование на медицину и не привлекает никого к ответственности за непредоставленную помощь. Ситуация, по их мнению, будет ухудшаться, поскольку нет никаких предпосылок, что будет выполняться статья 3 Конституции Украины, в которой сказано, что жизнь и здоровье граждан главная забота государства.

Видео обнародовано на канале в Youtube РИА Новости Украина