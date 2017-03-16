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    Кравченко: в Украине нет национальной стратегии в сфере здравоохранения

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    Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко на пресс-конференции в РИА Новости Украина заявил, что высокие показатели смертности новорожденных обусловлены отсутствием в стране нацстратегии в сфере здравоохранения.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    Украина продолжает лидировать по показателям материнской смертности среди других стран Европы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения со ссылкой на данные, которые недавно опубликовал Международный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

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    Эксперты отмечают, что государство не выделяет нужное финансирование на медицину и не привлекает никого к ответственности за непредоставленную помощь. Ситуация, по их мнению, будет ухудшаться, поскольку нет никаких предпосылок, что будет выполняться статья 3 Конституции Украины, в которой сказано, что жизнь и здоровье граждан главная забота государства. 

    Видео обнародовано на канале в Youtube РИА Новости Украина

     

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