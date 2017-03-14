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    В США шторм превратил дом в ледяную глыбу

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    Вследствие снежного шторма обычный дом, стоящий на берегу озера Онтарио в американском штате Нью-Йорк, превратился в ледяной. Кадры выложил в интернет фотограф Джон Куко.
    канал CBS News на YouTube

    На момент публикации видео на странице фотографа в Facebook набрало более 73 тысяч просмотров. Кадры были выложены в сеть 12 марта.

    Поздний снежный шторм пришел после аномально теплых для северо-востока США января и февраля, когда температура неоднократно поднималась выше 20 градусов по Цельсию. В зоне непогоды, как ожидается, окажутся десятки миллионов американцев на восточном побережье страны.

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    Ранее сообщалось, что помимо атлантического побережья, снегопады пройдут на севере Великих равнин и в так называемом Средне-атлантическом регионе. Снег ожидается от Бостона и Нью-Йорка на севере до Балтимора и Филадельфии, а граница между снегом и дождевыми осадками пройдет южнее Вашингтона.

    Власти Нью-Йорка призвали граждан по возможности не пользоваться автомобилями во вторник, пока снег не расчистят. Электрические компании готовятся к возможным отключениям электричества из-за обрыва проводов.

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