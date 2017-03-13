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    Фотоитоги 13 марта: бетонная блокада "Азова" и проигрыш апелляции Насирова

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    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (65)

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    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
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    Митинг под домом Ахметова в Лондоне
    Протесты в Батуми
    День слона в Таиланде
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под "Сбербанком" в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    "Азов" сообщает об акции против банкоматов российских банков.
    ВКонтакте полк "Азов"
    Рассмотрение жалобы на меру пресечения Роману Насирову в Апелляционном суде Киева
    Рассмотрение жалобы на меру пресечения Роману Насирову в Апелляционном суде Киева.
    Украинское фото
    Митинг в поддержку ареста Романа Насирова возле здания Апелляционного суда Киева
    Митинг в поддержку ареста Романа Насирова возле здания Апелляционного суда Киева.
    УНИАН
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Житель села Зайцево Донецкой области демонстрирует снаряд после обстрела села.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Главы МИД Люксембурга и Украины Жан Ассельборн и Павел Климкин посетили Широкино.
    УНИАН
    Вандалы осквернили могилы поляков во Львовской области
    Вандалы осквернили могилы поляков во Львовской области.
    facebook.com/groups/govarta1
    Митинг под домом Ахметова в Лондоне
    Митинг под офисом Рината Ахметова в Лондоне.
    facebook.com/london.maidan
    Протесты в Батуми
    Массовые беспорядки в Батуми.
    Seyran BAROYAN / AFP
    День слона в Таиланде
    День слона в Таиланде.
    REUTERS Chaiwat Subprasom

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    Акция Национального корпуса под "Сбербанком" в Киеве.

    Представители "Национального корпуса", созданного на базе "Азова", замуровали витрины и вход "Сбербанка" на улице Владимирской в Киеве. В акции участвовали народные депутаты Андрей Билецкий и Олег Петренко. "Мы будем давить на власть, чтобы она в лице Гонтаревой и главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова отобрала лицензию", — заявил один из активистов. Организаторы акции заявили, что если до апреля работа "дочки" не будет прекращена официально, они сами "закроют" все отделения банка в стране.

    Смотрите также: Бетонная блокада. "Азов" замуровал вход в "Сбербанк" в Киеве

    В ночь на понедельник неизвестные по всей Украине залили банкоматы "Сбербанка" монтажной пеной либо заклеили экран наклейками. Ранее глава МВД Арсен Аваков попросил Кабмин срочно обратиться к Нацбанку и Совету нацбезопасности и обороны, чтобы они неотложно рассмотрели вопрос введения санкций к "дочке" "Сбербанка" из-за начала обслуживания материнским банком граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

    Смотрите также: "Азов" заявил о "войне" против банкоматов российских банков

    Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение об аресте отстраненного от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова на 60 дней с альтернативой залога в 100 миллионов гривен. Соответствующее решение было объявлено после возвращения судей из совещательной комнаты.

    Смотрите также: В клетке, но в костюме и при галстуке. Речь Насирова в суде

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