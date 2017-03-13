Фотоитоги 13 марта: бетонная блокада "Азова" и проигрыш апелляции Насирова

Представители "Национального корпуса", созданного на базе "Азова", замуровали витрины и вход "Сбербанка" на улице Владимирской в Киеве. В акции участвовали народные депутаты Андрей Билецкий и Олег Петренко. "Мы будем давить на власть, чтобы она в лице Гонтаревой и главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова отобрала лицензию", — заявил один из активистов. Организаторы акции заявили, что если до апреля работа "дочки" не будет прекращена официально, они сами "закроют" все отделения банка в стране.

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В ночь на понедельник неизвестные по всей Украине залили банкоматы "Сбербанка" монтажной пеной либо заклеили экран наклейками. Ранее глава МВД Арсен Аваков попросил Кабмин срочно обратиться к Нацбанку и Совету нацбезопасности и обороны, чтобы они неотложно рассмотрели вопрос введения санкций к "дочке" "Сбербанка" из-за начала обслуживания материнским банком граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение об аресте отстраненного от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова на 60 дней с альтернативой залога в 100 миллионов гривен. Соответствующее решение было объявлено после возвращения судей из совещательной комнаты.

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