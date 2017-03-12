Удачно припарковался. В Китае мужчина выехал на своем авто на крышу дома

Хозяин постройки, который в момент аварии находился внутри, не пострадал, передает канал RT.

Смотрите также: Родился в рубашке. Кадры ДТП в Китае

Ранее в интернете опубликовано видео аварии двух грузовиков, снятое камерой внешнего наблюдения на одном из перекрестков в Китае. Примечательно, что пешеход, переходивший улицу и оказавшийся в непосредственном эпицентре столкновения грузовых автомобилей, отделался только легким испугом. Водитель грузовика, в который на большой скорости буквально въехал мощный самосвал получил тяжелую черепно-мозговую травму. По свидетельству очевидцев, авария могла произойти из-за мокрой скользкой дороги.