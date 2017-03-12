наверх
12.03.201706:02
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Видео

    Удачно припарковался. В Китае мужчина выехал на своем авто на крышу дома

    19
    На одной из трасс городского округа Тайчжоу в Китае водитель потерял управление и не смог вывести автомобиль из заноса. В результате машина оказалась на крыше одноэтажного дома.
    Канал RT на Youtube

    Хозяин постройки, который в момент аварии находился внутри, не пострадал, передает канал RT.

    Смотрите также: Родился в рубашке. Кадры ДТП в Китае

    Ранее в интернете опубликовано видео аварии двух грузовиков, снятое камерой внешнего наблюдения на одном из перекрестков в Китае. Примечательно, что пешеход, переходивший улицу и оказавшийся в непосредственном эпицентре столкновения грузовых автомобилей, отделался только легким испугом. Водитель грузовика, в который на большой скорости буквально въехал мощный самосвал получил тяжелую черепно-мозговую травму. По свидетельству очевидцев, авария могла произойти из-за мокрой скользкой дороги.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Солонтай
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Владимир Гройсман
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти
    Роман Насиров. Архивное фото
    Зря болел. Арест и дело Насирова
    Министерство иностранных дел Украины
    Украина против России: суд в Гааге