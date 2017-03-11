наверх
11.03.201723:58
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Видео

    Кива: в ближайшее время Аброськину в Донецкой области найдут замену

    (обновлено: )28
    Советник министра внутренних дел Илья Кива убежден, что в ближайшее время новоназначенному замглавы Нацполиции и руководителю ГУ НП в Донецкой области Вячеславу Аброськину найдут замену на второй должности.
    Канал "112 Украина" в Youtube

    Также он выразил готовность в случае соответствующего решения Арсена Авакова возглавить полицию Донбасса. Об этом Кива сказал в эфире телеканала "112 Украина" в субботу вечером.

    "Я более чем уверен в том, что в ближайшее время Аброськину будет найдена замена. Поймите, Донецкий регион очень непростой, очень сложный. Там должен быть особый человек, который сможет на себя взять еще и груз войны. Не только борьбы с преступностью, но и груз войны. Поэтому я считаю, что в ближайшее время, когда будет найдена достойная замена, а я считаю, основной вопрос сейчас в этом, Аброськин займет свою новую должность полноценно и будет дальше исполнять на благо украинского народа борьбу с преступностью. Я считаю, его профессиональных черт достаточно для этой работы", — заявил Кива.

    "Это очень сложная и для министра ситуация. Если мне поставят приказ, я поеду куда угодно, в данном случае я свои приказы не обсуждаю", — добавил он.

    Советник Авакова добавил, что не вмешивается в кадровые решения министра. "Если будет потребность, если он (Аваков — Ред.) посчитает это (назначение — Ред.) нужным и направит, то соберу вещи и поеду на фронт", — сказал он.

    "Он знает о том, что я все могу", — добавил Кива.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Солонтай
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Владимир Гройсман
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти
    Роман Насиров. Архивное фото
    Зря болел. Арест и дело Насирова
    Министерство иностранных дел Украины
    Украина против России: суд в Гааге