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    Политика

    Аброськин назначен замглавы Нацполиции

    (обновлено: )39205
    Согласно информации, представление о назначении Вячеслава Аброськина внес председатель Национальной полиции Украины генерал полиции третьего ранга Сергей Князев.
    Вячеслав Аброськин
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Руководителя ГУ Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслава Аброськина назначили заместителем главы Нацполиции. Об этом сообщают правоохранители.

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    Приказ о назначении подписал министр внутренних дел Арсен Аваков.

    "Глава МВД Арсен Аваков подписал приказ о назначении генерала полиции третьего ранга Вячеслава Аброськина на должность заместителя председателя — начальника главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Соответствующее представление о назначении внес председатель Национальной полиции Украины генерал полиции третьего ранга Сергей Князев", — говорится в сообщении.

    Причины такого назначения не приводятся.

    Князев возглавил Национальную полицию в феврале после конкурсного отбора, среди кандидатов по пост главы полиции был и глава донецкой областной полиции Аброськин.

    На сайте национальной полиции указано, что у Князева есть шесть заместителей, один из них занимает пост замглавы нацполиции – это начальник главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко. Остальные пять заместителей главы Нацполиции не занимают посты в каких-либо регионах. Таким образом, Аброськин стал вторым среди представителей региональных отделений полиции, которые по совместительству получили должность заместителей начальника Нацполиции Украины.

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