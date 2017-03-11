Аброськин назначен замглавы Нацполиции

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Руководителя ГУ Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслава Аброськина назначили заместителем главы Нацполиции. Об этом сообщают правоохранители.

Читайте также: Кравец: в судебной системе Украины наблюдается полный нигилизм и популизм

Приказ о назначении подписал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Глава МВД Арсен Аваков подписал приказ о назначении генерала полиции третьего ранга Вячеслава Аброськина на должность заместителя председателя — начальника главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Соответствующее представление о назначении внес председатель Национальной полиции Украины генерал полиции третьего ранга Сергей Князев", — говорится в сообщении.

Причины такого назначения не приводятся.

Князев возглавил Национальную полицию в феврале после конкурсного отбора, среди кандидатов по пост главы полиции был и глава донецкой областной полиции Аброськин.

На сайте национальной полиции указано, что у Князева есть шесть заместителей, один из них занимает пост замглавы нацполиции – это начальник главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко. Остальные пять заместителей главы Нацполиции не занимают посты в каких-либо регионах. Таким образом, Аброськин стал вторым среди представителей региональных отделений полиции, которые по совместительству получили должность заместителей начальника Нацполиции Украины.