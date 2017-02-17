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    "Атака" журналистов на арестованного главу Samsung

    (обновлено: )49
    В попытке взять комментарий у арестованного топ-менеджера Samsung журналисты пытались протолкнуться сквозь охрану главы корпорации, однако последний не проронил ни слова.
    канал Ruptly TV в YouTube

    Суд в Сеуле выдал ордер на арест фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна, который обвиняется во взяточничестве в связи с крупным коррупционным скандалом вокруг президента страны Пак Кын Хе.

    Как передает агентство Рёнхап, в ожидании судебного решения по своему делу фактический глава корпорации будет находиться в тюрьме города Йыван в 15 километрах южнее столицы.

    Mossack Fonseca
    REUTERS Carlos Jasso
    Основатели Mossack Fonseca арестованы. Порошенко под ударом?

    Следствие должно быть завершено до 28 февраля и может быть продлено только на один месяц с согласия исполняющего обязанности президента Южной Кореи премьер-министра Хван Гё Ана.

    "Мы сделаем все возможное, чтобы истина раскрылась во время будущих судебных разбирательств", — цитирует агентство Рейтер краткое заявление Samsung после ареста Ли Чжэ Ёна.

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    Коррупционный скандал разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, преференций правительства взамен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные приближенной к главе государства особой Цой Сун Силь. Не занимая никаких государственных постов, она, как утверждается, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

    В настоящее время Цой Сун Силь находится под арестом.

    Следователи по особым поручениям подозревают Ли Чжэ Ёна в том, что он заплатил или, по крайней мере, пообещал 36,3 миллиона долларов в качестве взятки Цой Сун Силь в обмен на поддержку государственным фондом пенсионного страхования слияния двух дочерних компаний. Утверждается, что эта сделка стала решающей для гладкого перехода руководства Samsung Electronics от находящегося в больнице председателя Ли Гын Хи к его единственному сыну Ли Чжэ Ёну, поясняет Рёнхап.

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