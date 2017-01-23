Samsung обнаружил причину неполадок аккумуляторов смартфонов Galaxy Note 7

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Компания Samsung заявила, что причиной возгорания аккумуляторов для смартфонов Galaxy Note 7 стали неполадки, связанные с их проектированием и производством, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Samsung взял на себя ответственность за неполадки, отметив, что причиной стали "недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства".

По данным агентства, 700 исследователей и инженеров протестировали более 200 тысяч устройств и более 30 тысяч аккумуляторов.

В начале октября Samsung Electronics объявила о временной приостановке производства смартфонов Galaxy Note 7 после случаев возгорания аккумуляторов. До этого компания также заявила о временном прекращении продаж и замены смартфонов. Решение было принято после консультаций с соответствующими органами власти, в том числе Корейским агентством технологических стандартов. Компания проводит расследование сообщений об инцидентах со смартфоном Galaxy Note 7.

Ранее Samsung предложила владельцам данной модели обменять телефон или вернуть. Всего в США было возвращено 93% проданных телефонов, но около 133 тысяч устройств еще находятся у владельцев.

Продажи модели Galaxy Note 7 начались в Южной Корее 19 августа. В начале сентября было объявлено об отзыве с мирового рынка 2,5 миллиона таких смартфонов после сообщений об их возгораниях во время подзарядки, в частности, в США, Южной Корее и на Тайване. В США компании мобильной связи AT&T и T-Mobile US прекратили продажи Note 7 из соображений безопасности.