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    В мире

    Глава корпорации Samsung арестован по обвинению во взяточничестве

    (обновлено: )83
    Южнокорейские СМИ пишут, что в ожидании судебного решения по своему делу фактический глава корпорации Ли Чжэ Ён будет находиться в тюрьме города Йыван в 15 километрах южнее Сеула.
    Фактический глава корпорации Samsung Ли Чжэ Ён
    yonhapnews.co.kr

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Суд в Сеуле выдал ордер на арест фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна, который обвиняется во взяточничестве в связи с крупным коррупционным скандалом вокруг президента страны Пак Кын Хе.

    Как передает агентство Рёнхап, в ожидании судебного решения по своему делу фактический глава корпорации будет находиться в тюрьме города Йыван в 15 километрах южнее столицы.

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    Следствие должно быть завершено до 28 февраля и может быть продлено только на один месяц с согласия исполняющего обязанности президента Южной Кореи премьер-министра Хван Гё Ана.

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    Коррупционный скандал разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, преференций правительства взамен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные приближенной к главе государства особой Цой Сун Силь. Не занимая никаких государственных постов, она, как утверждается, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

    В настоящее время Цой Сун Силь находится под арестом.

    Следователи по особым поручениям подозревают Ли Чжэ Ёна в том, что он заплатил или, по крайней мере, пообещал 36,3 миллиона долларов в качестве взятки Цой Сун Силь в обмен на поддержку государственным фондом пенсионного страхования слияния двух дочерних компаний. Утверждается, что эта сделка стала решающей для гладкого перехода руководства Samsung Electronics от находящегося в больнице председателя Ли Гын Хи к его единственному сыну Ли Чжэ Ёну, поясняет Рёнхап.

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