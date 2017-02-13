Основатели Mossack Fonseca арестованы. Порошенко под ударом?

Владимир Матвеев, обозреватель

Основатели юридической фирмы Mossack Fonseca — гражданин Германии Юрген Моссак и его партнер, гражданин Панамы Рамон Фонсека были арестованы в субботу, 11 февраля. Ранее им предъявили обвинения в отмывании денег, мошенничестве и даче многомиллиардных взяток. Об этом сообщили агентства Reuters и DW, со ссылкой на генпрокуратуру.

Как заявила генпрокурор Панамы Кениа Порселл, полученные данные свидетельствуют о том, что "панамская фирма являлась преступной организацией, которая занималась сокрытием активов и денег подозрительного происхождения", сообщает DW.

Порселл также отметила, что расследование, длившееся около года и приведшее к арестам основателей фирмы, велось прокурорами Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии.

Mossak Fonseca получила известность в СМИ благодаря так называемым "панамским досье", которые были обнародованы Международным консорциумом журналистских расследований весной 2016 года.

В них речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, которые включают в себя 11,5 млн документов, похищенных с серверов фирмы Mossack Fonseca — одного из ведущих регистраторов офшоров в мире.

Документы вызвали большой резонанс во многих странах, однако, расследование скандального "Панамагейта", как известно, прокуратурой Панамы было приостановлено.

Как следует из журналистского расследования, президент Украины Петр Порошенко был клиентом юридической компании Mossack Fonseca, которая создала для него оффшорную компанию на Британских Виргинских Островах (BVI). Эта информация была опубликована на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) 3 апреля 2016.

Как говорится в расследовании, кипрская юридическая фирма, которая представляла недавно приобретенную компанию Prime Assets Capital, описывает ее как "холдинговую компанию кипрских и украинских компаний группы Roshen, одного из крупнейших производителей кондитерской продукции в Европе", сообщала BBC.

Представитель компании сообщал, что, хотя Prime Asset Partners и была создана для "человека, который занимается политикой", она "не имела отношения к его политической деятельности".

В ходе президентской кампании 2015 года Петр Порошенко обещал продать большинство своих активов. Они были переданы Prime Assets Capital.

Согласно ВВС, советники Порошенко, говорится на сайте ICIJ, написали, что эта структура отвечала "рыночной практике в Украине для бизнесов, которые хотели подготовить к продаже, вывести на большие рынки капитала или на IPO и т.д."

Наряду с этим, ряд политиков обвинили украинского президента не в административном правонарушении, а в уклонении от уплаты налогов, что является уголовным преступлением.

Напомним, миллиардер, и владелец группы компаний Roshen Петр Порошенко был избран президентом Украины в 2015 году. В начале своего президентства он обещал противостоять олигархам.