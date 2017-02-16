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    Масштабный пожар в многоэтажке Краснодара: эвакуированы 480 человек

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    На тушение пожара спасателям потребовалось более шести часов. По предварительной информации, в результате пожара один человек погиб; 480 человек было эвакуировано, 90 из них — дети.
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    Шестиэтажный жилой дом на улице Прокофьева в Краснодаре (РФ) загорелся в среду вечером, площадь пожара — около 1,5 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, один человек погиб; 480 человек было эвакуировано, 90 из них — дети.

    По данным краевых властей, пока потерпевшие не найдут себе временное жилье, их разместят в гостинице "Кавказ" и краснодарской школе №66. В городской администрации заявили, что дом относится к категории самостроев. Он был введен в эксплуатацию в 2010 году по решению суда.

    Смотрите также: Тушение пожара на электроподстанции "Бортничи" в Киеве

    На тушение пожара спасателям потребовалось более шести часов. Всего в тушении было задействовано 123 человека, 44 единицы техники, из них от МЧС РФ 73 человека, 28 единицы техники. 

    Как сообщалось, на днях в Киеве произошел пожар на Бессарабском рынке

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