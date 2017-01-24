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    Пограничники нашли 6 кг марихуаны в поезде на границе с РФ

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    О находке пограничники немедленно сообщили представителям Национальной полиции. Всего правоохранители изъяли 10 свертков, общий вес которых составил около 6 килограммов.
    Видеоканал Державна прикордонна служба України на Youtube

    Во вторник, 24 января, на железнодорожном пункте пропуска "Зерновые", что на украинско-российской границе, пограничники Сумского отряда, по оперативной информации УСБУ в Сумской области, обнаружили свертки с растительным веществом, вероятнее всего — наркотического действия, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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    В ходе проверки поезда "Николаев-Москва" в рабочий тамбур среагировала задействованная в проверке служебная собака. В результате дальнейшего осмотра пограничный наряд в шахте воздуховода обнаружил пакеты с марихуаной.

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