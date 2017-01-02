Надпись "Голливуд" в Лос-Анджелесе испортил любитель марихуаны

В воскресенье утром местные жители заметили, что привычная надпись Hollywood изменилась на Hollyweed ("святая марихуана").

Как заявил представитель полиции Лос-Анджелеса, в новогоднюю ночь камеры наблюдения зафиксировали неизвестного в темной одежде, который может быть причастен к содеянному. В полиции добавили, что для замены букв на надписи был использован материал, похожий на брезент.

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Идет расследование правонарушения. В случае поимки "любителю марихуаны" будут предъявлены обвинения в незаконном проникновении на охраняемую территорию.

Знаменитый памятный знак на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) представляет собой слово HOLLYWOOD (название местности), написанное большими белыми буквами. Знак был создан в качестве рекламы в 1923 году и впоследствии приобрёл широкую известность, став фирменным знаком киноиндустрии США. Надпись "Голливуд" расположена на южном склоне горы Маунт-Ли и является самым узнаваемым символом американской "фабрики грез".

Видео размещено в интернете на канале New York Daily News на Youtube.