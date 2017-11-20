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    Непростое дело. Смена пола, как это было в Мариуполе

    (обновлено: )118
    Мариупольское издание собрало данные о получении новых документов о рождении гражданами Украины, которые сменили пол за пределами страны. Одной из гражданок пришлось доказывать свой новый пол через суд.
    Смена пола
    0629.com.ua

    РИА Новости Украина

    В Мариуполе уже выдали четыре новых свидетельства о рождении. Причина не совсем обычная — в новых документах появилась необходимость, так как ранее граждане Украины провели операцию по смене биологического пола, пишет мариупольское издание 0629.

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    Все началось в 2015-м. Именно тогда в Мариуполе решила получить новые документы на женское имя уроженка (в прошлом уроженец) Луганской области Владислав. После проведенной операции в Тайланде он решил поменять документы на Владиславу.

    "Операция по смене пола прошла в стране, с которой у нас не подписана Конвенция о сотрудничестве. Просто так выдать новое свидетельство мы не смогли. Гражданке пришлось доказывать свой новый пол в суде. Только после того, как мы получили решение суда, смогли сменить запись в журнале регистрации и выдать новое свидетельство о рождении", — отметили в Левобережом РАГСе.

    Еще два новых свидетельства о рождении в Левобережном РАГСе выдали уже в 2017 году. Процедура проходила уже легче, и заключение суда не понадобилось.

    "Все операции происходили уже в Санкт-Петербурге и, согласно подписанной Ковенции, в Украине признают выданные справки из лечебного учреждения. В данном случае в суде узаконивать новые имена после смены пола не пришлось", — отметила начальник Левобережного в г.Мариуполе ГРАГС в Донецкой области Анна Новикова.

    В Приморском районе также зафиксирован один случай выдачи новых документов в связи со сменой пола. "Законодательство предусматривает смену документов, а именно внесение новых данных в реестр граждан, на основании которого выделяется новое свидетельство о рождении. После его получения гражданин может получить паспорт", — отметила специалист Приморского РАГСа Оксана Марута.

    "Отметим, что все из решивших поменять пол ранее являлись мужчинами возрастом до 25 лет. В результате смены пола они активно подчеркивают, что теперь являются женщинами, используя для этого яркий макияж, одежду и высокие каблуки", — пишет издание.

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    Напомним, в Украине ранее Министерство здравоохранения изменило правила по смене пола. Сейчас пациентам, которые желают поменять пол, необходимо пройти множество врачей и инстанций, провести обязательную стерилизацию и полежать в психиатрической клинике. Эти нормы уже давно не соответствуют международной практике.

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