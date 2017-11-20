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    Фотоленты

    Молодые и сексуальные: показ Victoria's Secret сводит с ума

    (обновлено: )485
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    REUTERS Aly Song
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    REUTERS Aly Song
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    REUTERS Aly Song
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    REUTERS Aly Song
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    REUTERS Aly Song
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    REUTERS Aly Song
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    REUTERS Aly Song
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    REUTERS Aly Song
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    REUTERS Aly Song
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    REUTERS Aly Song
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    REUTERS Aly Song
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    REUTERS Aly Song
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    REUTERS Aly Song
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    REUTERS Aly Song
    Шоу Victoria’s Secret 2017
    REUTERS Aly Song

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    К Шанхаю сегодня приковано внимание всего мира —  здесь проходит  масштабное шоу Victoria's Secret, которое в этом году получилось особенно скандальным из-за позиции китайских властей по многим вопросам.

    Смотрите также: Золото и сапфиры: модель Victoria's Secret примеряла бюстгальтер за $2 млн

    Например, визы не получили модели-участницы из Украины, России, а также американская топ-модель Джиджи Хадид и певица Кэти Перри. Однако шоу продолжается и 55 моделей со всего мира уже прошлись по подиуму в сверкающем белье и крыльях.

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