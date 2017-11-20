Молодые и сексуальные: показ Victoria's Secret сводит с ума

К Шанхаю сегодня приковано внимание всего мира — здесь проходит масштабное шоу Victoria's Secret, которое в этом году получилось особенно скандальным из-за позиции китайских властей по многим вопросам.

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Например, визы не получили модели-участницы из Украины, России, а также американская топ-модель Джиджи Хадид и певица Кэти Перри. Однако шоу продолжается и 55 моделей со всего мира уже прошлись по подиуму в сверкающем белье и крыльях.