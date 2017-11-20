Закарпатье готовится к снежному коллапсу

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

На Закарпатье объявили штормовое предупреждение из-за снежной бури. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Там прогнозируют сильные осадки.

Комментируя ситуацию в области, спецкор радиостанции Голос столицы из Ужгорода Екатерина Ирха рассказала, что снег стал еще одной достопримечательностью, которая привлекает туристов.

(текст публикуется на языке оригинала)

З приводу штормового попередження, воно стосується всього Закарпаття? Які зараз погодні умови в регіоні?

— Штормове попередження стосувалося всієї області, але приводом для цього став прогноз значних опадів у вигляді снігу та хуртовин у високогір'ї Карпат, особливо, в центральній та східній частині області. Але про те, що це — не пусті погрози синоптиків, вже заявила погода в Ужгороді. В понеділок ужгородці спостерігали справжню заметіль зранку, при температурі 0 і +1 сніг тримався на дахах автомобілів і будівель. Зараз, за повідомленням ДСНС області, потреба в буксируванні автомобілів на перевалах області, де зазвичай скупчується багато снігу і виникають транспортні колапси, немає. Але в Управлінні зазначають, що тягачі та пожежні машини, які зазвичай допомагають дорожникам витягувати зі снігових заметів автомобілі, вже наготові і щойно буде перша інформація про те, що водії потребують такої допомоги, то вона буде надана.

Вже кілька тижнів в області на перевалах підсипають дороги, тому що є загрози ожеледиці через низькі температури вночі. Безпосередньо зараз в Ужгороді снігу немає, те що впало — вже розтало, тільки трішки затримався сніг на дахах, за вікном +2, але дуже сиро, через це відчувається як мінусова температура. Крім того, зараз маємо перше попередження про сніголавинну небезпеку, рівень низький, перший, це означає, що якщо опади дійсно посиляться, то на схилах гір можливе сходження лавин, але ймовірність — низька. Але це перше таке попередження від Закарпатського обласного гідрометцентру в цьому осінньому сезоні 2017 року. Тобто зима цього року прийшла набагато раніше на Закарпатті ніж минулого року, але зараз ці всі снігові повідомлення більше сприймаються як туристичні принади. Туристи вже починають їхати на Закарпаття саме за зимовими враженнями.

В місцевій адміністрації вже говорять про ймовірне перекриття руху на автошляхах на перевалах?

— Ні, тому що такої безпосередньої загрози ще немає. Маємо прогноз, маємо перші прояви снігу, опадів у вигляді снігу, але вони не настільки загрозливі, щоб це створило транспортні колапси на п'яти перевалах, які ведуть до Закарпатської області. Але це моніториться, тому що це — не перше штормове попередження, воно стосувалося періоду часу з 18 по 20 листопада, сьогодні будемо мати нову інформацію від обласного гідрометцентру, де будуть уточнені прогнози. Але зараз дійсно опади спостерігаються, і оскільки ми моніторимо, є багато веб-камер, то бачимо, що там далі, ближче до перевалів, ближче до більш високої частини області, то там сніг лежить, зараз це стосується безпосередньо гірської місцевості, а не автодоріг області і доріг міжнародного значення.

Фото со страницы Виктора Худяка в Facebook Заснеженные Карпаты в первые дни нового года

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В регіональній ДСНС вже повідомляли про те, що будуть організовувати пункти допомоги водіям?

— Зазвичай це відбувається, коли ми вже маємо на дорогах певне покриття чи льоду, чи снігу. Зараз цього немає, але, безумовно, такі пункти розгортаються по всій Україні в певний сезон, він ще на Закарпаття не прийшов. Однак говорять про те, що є готовність до цього, щоб встановити додаткову техніку на перевалах, на шляхах області, бо ми знаємо, що Закарпаття це транзитна область, що сполучає не лише регіон України, але і Україну з країнами ЄС. То така потреба вочевидь буде існувати, і те, що підготовка до такого періоду вже ведеться, про це говорить обласне управління ДСНС, і дорожники також заявляють, що недарма вони почали заздалегідь посипати дороги, щоб уникнути таких різких колапсів, які ми мали минулого року і що зазвичай трапляються наприкінці грудня, в січні.