Конец саммитов. На Филиппинах завершились АСЕАН и ВАС

РИА Новости Украина

Мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН формально начались 10 ноября, а главные саммиты прошли 13-14 ноября. В саммите, помимо лидеров "десятки" стран АСЕАН, приняли участие и президент США Дональд Трамп, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие лидеры стран-партнеров по диалогу.

После завершения саммита Филиппины торжественно передали Сингапуру председательство в АСЕАН, которое вступит в силу 1 января 2018 года. Кроме того, стало известно, что заместитель министра иностранных дел и торговли Брунея Лим Джок Хой (Lim Jock Hoi) станет следующим генеральным секретарем АСЕАН. Новый генсек АСЕАН заступит на свою должность также в январе будущего года. Генеральный секретарь АСЕАН назначается на саммите организации, срок его полномочий составляет пять лет, сообщают РИА Новости.

Итоги саммита

Одним из главных результатов саммита сами лидеры АСЕАН считают подписание соглашения о защите прав рабочих мигрантов, которое имеет важное значение для ассоциации.

Документ предусматривает справедливое отношение к рабочим мигрантам вне зависимости от их пола и национальности, право на визиты для членов семей, защиту от насилия, в том числе сексуального насилия на рабочем месте, а также запрет на конфискацию паспортов. Как и все соглашения АСЕАН, документ не является обязательным к исполнению и его реализация будет зависеть от национального законодательства каждой из стран ассоциации. По словам министра труда Филиппин, это соглашение поможет улучшить положение рабочих мигрантов в регионе, в том числе более 200 тысяч филиппинских рабочих, которые в основном работают в Сингапуре и Малайзии.

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Еще одним важным итогом, которого все ожидали, стали объявление о договоренности между АСЕАН и Китаем об официальном старте переговоров по Кодексу поведения в Южно-Китайском море.

Китай и страны АСЕАН в 2012 году подписали декларацию о международной политике в Южно-Китайском море, которая предусматривает создание общего Кодекса поведения всех вовлеченных государств. В августе этого года в рамках встречи министров иностранных дел страны АСЕАН и Китай одобрили рамочный проект общего Кодекса поведения в Южно-Китайском море.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, который принимал участие в саммите, выразил надежду на то, что Кодекс станет стабилизирующим фактором для напряженной ситуации в этом регионе.

Пресс-секретарь МИД Филиппин Робеспьер Боливар ранее сообщил, что переговоры, скорее всего, начнутся в 2018 году. Президент Филиппин Родриго Дутерте в свою очередь заявил, что Китай согласился с тем, что доступ к морским путям и воздушному пространству над Южно-Китайским морем должен быть свободным и беспрепятственным.

Дутерте также заявил, что ни одна страна не может себе позволить вести войну из-за спора вокруг Южно-Китайского моря, и что Филиппины выбрали путь дружественных отношений с Китаем.

Вопросы безопасности

Вопросы безопасности традиционно обсуждались на полях Восточноазиатского саммита.

Президент США Дональд Трамп, который ранее заявил, что продлит свое пребывание на Филиппинах для участия в этом форуме, так и не дождался его начала и покинул Манилу, отправив вместо себя госсекретаря Рекса Тиллерсона. Причиной этого стало то, что встречи в рамках саммита сильно отставали от графика.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент США Дональд Трамп принимает участие в работе 12-го Восточноазиатского саммита (ВАС)

Президент Дутерте сообщил, что половина времени встреч была уделена обсуждению проблемы терроризма. По словам филиппинского президента, лидеры АСЕАН и партнеры по диалогу, в том числе Китай и США, договорились работать вместе для борьбы с террористическим группировками.

"Мы договорились работать тесно. Мы обсудили это во время закрытых встреч. Мы договорились по многих вопросам, касающимся усилий обороны нашей страны, но, к сожалению, я не могу говорить об этом публично", — сказал на пресс-конференции Дутерте.

Дутрете также сообщил, что лидеры всех стран выразили обеспокоенность ядерными испытаниями КНДР.

Президент Филиппин во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ выразил поддержку позиции Токио в отношении Пхеньяна.

"Мы должны заставить КНДР изменить свою позицию, усилив давление до максимального всеми возможными методами", — заявил Абэ.

Дутерте в свою очередь заявил, что Ким Чен Ын должен осознавать, что он будет ответственным, если ядерная деятельность Пхеньяна приведет к глобальной катастрофе. Он также сказал, что АСЕАН будет со своей стороны предпринимать усилия, чтобы КНДР отказалась от ядерных амбиций.

Права человека и борьба Дутерте с наркотиками

Избранный в мае 2016 года на президентский пост Дутерте выступил за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми и с теми, кто распространяет наркотики. Согласно данным полиции, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты около 2,4 тысячи человек, связанных с наркоторговлей, а также в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.

Еще до начала саммита в прессе широко обсуждался вопрос о том, поднимут ли участники саммита проблему нарушения прав человека в контексте борьбы с незаконным оборотом наркотиков, которое ведет правительство Филиппин.

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что во время двусторонней встречи президента США Дональда Трампа и Дутерте на полях саммита АСЕАН кратко обсуждался этот вопрос. Тем не менее, пресс-секретарь Дутерте Гарри Роке позже опроверг эту информацию, заявив, что вопрос прав человека вообще не поднимался.

Тем временем премьер-министр Канады Джастин Трюдо, также принимавший участие в саммите, заявил, что поднимал вопрос прав человека с президентом Дутерте в контексте борьбы с незаконным оборотом наркотиков, которую ведет правительство Филиппин.

В ответ на это Дутерте во время пресс-конференции заявил, что за свою кампанию по борьбе с наркотиками он отвечает только перед филиппинским народом, и никогда не позволит иностранцам допрашивать себя относительно нарушения прав человека.

"Я был избран филиппинским народом. Я буду отвечать только перед филиппинским народом. Я буду отвечать перед филиппинскими фермерами и рыбаками, терпеливо объяснять им, почему так, но я никогда, никогда не позволю иностранцу допрашивать меня", — заявил Дутерте на просьбу рассказать, как он отреагировал.

Филиппинский президент заявил, что рассматривает это как личное оскорбление.

"Я не буду ничего объяснять, это личное официальное оскорбление. Меня злит, когда вы, иностранцы, не знаете, что именно происходит в этой стране, вы даже не проверяете факты. Вы только показываете доклады в ООН о том, сколько человек было убито якобы без суда. Вы можете провести расследование. Почему вы не расследуете?" — сказал Дутерте.

Кроме того, Дутерте пообещал "убить любого", кто будет разрушать страну распространением наркотиков.