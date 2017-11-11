Лавров и Тиллерсон поговорили "на полях" саммита АТЭС во Вьетнаме

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина.

В субботу, 11 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили "на полях" саммита АТЭС во вьетнамском Дананге урегулирование сирийского конфликта и совместные шаги Москвы и Вашингтона на этом направлении.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"11 ноября "на полях" форума АТЭС в Дананге (Вьетнам) министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел отдельную встречу с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Обсуждалась проблематика урегулирования сирийского конфликта и совместные шаги наших стран на этом направлении", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "на полях" саммита АТЭС во вьетнамском Дананге встретились и поговорили президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.