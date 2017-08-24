День Независимости: Одесса готовится к рекорду — спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В честь Дня Флага на Потемкинской лестнице в Одессе традиционно развернули огромный флаг Украины. Ежегодно его длина увеличивается вместе с числом годовщины Независимости. В этом году одесситы сшили 26-метровое полотно.

В День Независимости Украины в Одессе планируется провести ряд праздничных мероприятий. Среди них – патриотический забег в вышиванках. На Потемкинской лестнице люди соберутся в живую цепь, а под вечер состоится патриотический автопробег ко Дню Независимости возле памятника Дюку Ришелье. Также на Приморском бульваре состоится праздничный концерт.

Подробнее о мероприятиях в Одессе сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Тарасенко:

"Начались празднования на Приморском бульваре. Там самое главное место, где проходят все основные сегодня мероприятия и, в том числе, вышиванковый фестиваль. Он стартовал еще вчера и сегодня там очень много различных мастер-классов, ярмарок, различных небольших мероприятий.

Кроме того, глобально – это забег в вышиванках. Это живая цепь людей, одетых в вышиванки, попробуют установить новый рекорд по количеству людей. Каждый год они это делают.

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Каждый год все больше и больше людей приходит в вышиванках на этот праздник на Потемкинскую лестницу. Сегодня еще будут писать одесситы диктант по украинскому языку. Это то, что будет происходить в рамках вышиванкового фестиваля.

Кроме того, готовится уже сцена под большой гала-концерт возле памятника Дюку. Там вечером будет грандиозный концерт с участием звезд одесской эстрады и украинской. Будут группы Pianoбой и "Друга ріка".

В каждом районе города на площадях, в районах будут организованы концерты не такие масштабные, как в центре города. То есть в каждом районе города одесситы и гости города смогут увидеть праздник, концерт и, конечно же, поздравления от глав районов. Ждем выступления мэра Одессы Геннадия Труханова вечером.

Как заявили одесские правоохранители, 400 человек будет патрулировать одесские улицы в течение всего дня и даже ночью. Это 300 полицейских и 100 бойцов Нацгвардии. В таком составе, не в очень усиленном составе, были у нас мероприятия, когда и больше правоохранителей было задействовано. Но такими силами решили, что обойдутся, что не будет никаких провокаций, что можно будет спокойно праздновать праздник, то есть 400 правоохранителей охраняют покой в городе в этот день", – сообщил Тарасенко.

Ранее политолог Александра Решмедилова заявила в эфире Голоса Столицы, что результаты переговоров "нормандской четверки" Петр Порошенко раскроет на День Независимости.

Также директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов заявил, что День Независимости в центре столицы отметят не только киевлянеи гости города, но и 40 тысяч футбольных болельщиков.