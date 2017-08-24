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    Репортажи

    День Независимости: Одесса готовится к рекорду — спецкор

    Тема:

    День Независимости Украины. 26 лет спустя (63)

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    Одесские правоохранители решили, что обойдутся малыми силами в охране праздничных мероприятий, поскольку провокаций не ожидается, сообщил специальный корреспондент Александр Тарасенко.
    Забег в вышиванках в Одессе
    odessamedia.net

    РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

    В честь Дня Флага на Потемкинской лестнице в Одессе традиционно развернули огромный флаг Украины. Ежегодно его длина увеличивается вместе с числом годовщины Независимости. В этом году одесситы сшили 26-метровое полотно. 

    Потемкинскую лестницу накрыли 26-метровым флагом Украины
    Думская.net
    Потемкинскую лестницу украсил 26-метровый флаг Украины

    В День Независимости Украины в Одессе планируется провести ряд праздничных мероприятий. Среди них – патриотический забег в вышиванках. На Потемкинской лестнице люди соберутся в живую цепь, а под вечер состоится патриотический автопробег ко Дню Независимости возле памятника Дюку Ришелье. Также на Приморском бульваре состоится праздничный концерт.

    Подробнее о мероприятиях в Одессе сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Тарасенко:

    "Начались празднования на Приморском бульваре. Там самое главное место, где проходят все основные сегодня мероприятия и, в том числе, вышиванковый фестиваль. Он стартовал еще вчера и сегодня там очень много различных мастер-классов, ярмарок, различных небольших мероприятий. 

    Кроме того, глобально – это забег в вышиванках. Это живая цепь людей, одетых в вышиванки, попробуют установить новый рекорд по количеству людей. Каждый год они это делают. 

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    Каждый год все больше и больше людей приходит в вышиванках на этот праздник на Потемкинскую лестницу. Сегодня еще будут писать одесситы диктант по украинскому языку. Это то, что будет происходить в рамках вышиванкового фестиваля. 

    Кроме того, готовится уже сцена под большой гала-концерт возле памятника Дюку. Там вечером будет грандиозный концерт с участием звезд одесской эстрады и украинской. Будут группы Pianoбой и "Друга ріка". 

    День Независимости в Харькове
    city.kharkov.ua
    Харьков: День Независимости совпал с еще тремя важными праздниками

    В каждом районе города на площадях, в районах будут организованы концерты не такие масштабные, как в центре города. То есть в каждом районе города одесситы и гости города смогут увидеть праздник, концерт и, конечно же, поздравления от глав районов. Ждем выступления мэра Одессы Геннадия Труханова вечером.

    Как заявили одесские правоохранители, 400 человек будет патрулировать одесские улицы в течение всего дня и даже ночью. Это 300 полицейских и 100 бойцов Нацгвардии. В таком составе, не в очень усиленном составе, были у нас мероприятия, когда и больше правоохранителей было задействовано. Но такими силами решили, что обойдутся, что не будет никаких провокаций, что можно будет спокойно праздновать праздник, то есть 400 правоохранителей охраняют покой в городе в этот день", – сообщил Тарасенко.

    Ранее политолог Александра Решмедилова заявила в эфире Голоса Столицы, что результаты переговоров "нормандской четверки" Петр Порошенко раскроет на День Независимости

    Также директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов заявил, что День Независимости в центре столицы отметят не только киевлянеи гости города, но и 40 тысяч футбольных болельщиков. 

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