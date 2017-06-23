Украина на Lе Bourget-2017: новая сенсация

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Париже продолжается авиасалон Lе Bourget-2017, где состоялась мировая премьера среднемагистрального грузового самолета Ан-132D. Самолет уже совершил свой первый демонстрационный полет на авиасалоне.

Детали авиавыставки Lе Bourget-2017 сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Александр Федченко.

— Так уж получается, что я на Lе Bourget третий год подряд нахожусь и могу сказать, что ежегодно украинский стенд очень популярен. Сюда приходят, я даже не побоюсь этого слова, первым делом, посмотреть все вот такие мировые лидеры, бизнесмены, шейхи. Всегда они посещают украинский стенд. Видимо поэтому украинский стенд всегда очень огромный. Нельзя сказать, что самый большой, потому что такие компании как Boeing, Airbus, понятно что мы не можем с ними конкурировать, но он довольно огромный, качественно сделанный и всегда привлекает внимание. Этот год, 2017, абсолютно не исключение.

Где расположен самолет Ан-132D?

twitter.com/AntonovCompany Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже

— Я третий раз на этой выставке и впервые наш самолет стоит в самом, на мой взгляд, выгодном месте. Он стоит сразу при входе. В принципе, по этой же даже причине никто не проходит мимо. Потому что здесь очень огромные стенды и большущие выставки, и дойти в конец сложно. Температура воздуха +42 градуса температура. Очень трудно вообще выдержать. Это новый самолет, хоть честно сказать, его внешний вид наверное не сильно привлекательный. Просто это экспериментальная модель, и именно по этой причине мы не можем сейчас говорить, насколько он будет популярен и будет ли какие-то контракты заключены. Первая модель отправится в Саудовскую Аравию, там отлетает и потом они посмотрят уже, заключать ли им контракты на 80 самолетов. И Lе Bourget тоже вернутся к контрактам. Пока что это просто осмотры самолета. Но тем не менее он действительно очень заинтересовал иностранных инвесторов. В частности, даже наверное потому, что чисто из украинских комплектующих, абсолютно. И что касается двигателя и навигации, там уже иностранные комплектующие очень известной компании.

Кто может составить конкуренцию АН?

— Здесь абсолютно разные классы самолетов, потому мы конкурируем только в своем классе. И действительно, наш самолет довольно уникальный в своем классе, потому что вес — девять тонн и 500 километров в час — крейсерская скорость. Это очень серьезные мировые показатели. Если вы собрались вдруг посетить выставку Lе Bourget, вы еще успеете, безвиз есть, собирайте чемоданы и приезжайте. В принципе, все открыто. Довольно недорого стоит вход. Вы можете здесь увидеть те же вертолеты, новейшие разработки Сикорского, тоже украинца. Самый большой серийный самолет также здесь представлен. Вот впервые это десятая модель, получается, Airbus, уже десятая модификация, это самый большой серийный самолет. Он впервые здесь представлен на выставке. Он на десять метров длиннее, нежели предыдущие версии. Также тут несвойственно много военной техники. Потому что ранее после конфликтов по всему миру военной техники было представлено мало. В этом году ее вернули. Здесь можно противоракетные системы увидеть. В этом году 100 студентов приехали из украинских вузов сюда. Их привез фонд Бориса Колесникова. И самое главное, что сегодня компания Airbus будет подписывать реальный контракт с одним из них. Они предлагают сотрудничество студенту, 18-летнему парню. Они следили за конкурсом авиаторов, который проходил в Киеве. Более подробно об этом расскажет президент фонда Борис Колесников.

twitter.com/AntonovCompany Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже

Колесников: "Это большой успех, что один из победителей наших подпишет контракт со всемирно известной корпорацией. Конечно, лучше было, чтобы он остался в Украине, но все равно это высокие результаты. Он просил, чтобы фамилию не называли. Пока он будет в качестве практиканта, которого будут доучивать. Принято в западных вузах во многих приглашать студентов со второго-третьего курса, Так делают мировые корпорации, как в авиационной промышленности, так и в пищевой промышленности, например, Coca-Cola тоже приглашает специалистов со второго-третьего курса. Пока он будет стажером. Это шестой конкурс, следующий начнется уже в сентябре. Победители поедут в следующем году в Лондон", — рассказал он.

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