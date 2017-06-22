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    Глава российской делегации на Ле Бурже подвергся нападению во Франции

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    На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности у глава делегации Рособоронэкспорта на международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже Сергея Корнева.
    Открытие международного авиационно-космического салона в Ле Бурже. Архивное фото
    RIA News

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Глава делегации Рособоронэкспорта на международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже Сергей Корнев подвергся разбойному нападению, сообщила представитель ФСВТС России Мария Воробьева.

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    "Вечером 20 июня 2017 в Париже в районе Сан-Дени на Сергея Корнева, руководителя делегации Рособоронэкспорта на авиасалоне в Ле Бурже было совершено разбойное нападение с целью ограбления", — сказала Воробьева в комментарии РИА Новости.

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    По ее словам, Корнев, возвращавшийся с выставки, находился в момент нападения в автомобиле.

    "На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию, Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы. В ходе нападения он получил незначительные травмы и, к счастью, его здоровью ничего не угрожает. Госпитализация не потребовалась. Водитель автомобиля физически не пострадал", — добавила представитель ФСВТС.

    Воробьева добавила, что посольство России во Франции находится в тесном контакте с французскими правоохранительными органами по данному инциденту, ФСВТС России держит вопрос на особом контроле. Полиция начала расследование. Задержаны четверо подозреваемых.

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