Украинский самолет представят на выставке Ле-Бурже-2017

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. На 52-м международном авиакосмическом салоне Ле-Бурже-2017 Украина представит свой самолет. Это будет Ан-132D, сообщает пресс-служба государственного предприятия Антонов на странице в Facebook.

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Демонстрационный образец нового транспортного самолета Ан-132D будет впервые презентован на международном уровне в рамках Ле-Бурже-2017, который пройдет во Франции 19-25 июня.

Как стало известно, Ан-132D будет представлен в программе демонстрационных полетов выставки 19 и 21 мая, а также на статической стоянке.

Напомним, в марте первый украинский самолет Ан-132D, созданный без использования российских комплектующих, успешно прошел испытания.