Первомай в Киеве: народные гуляния и митинг за социальную справедливость

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

День международной солидарности трудящихся отмечают в 143 странах первого мая или в первый понедельник этого месяца. Хотя во многих странах 1 мая ассоциируется с советским прошлым, движение за права трудящихся возникло в США и активизировалось оно в конце девятнадцатого века.

Главными требованиями первых забастовок рабочих были повышение зарплаты и сокращение рабочего дня до восьми часов. Тогда он иногда длился по одиннадцать-двенадцать часов. Самыми массовыми стали первомайские демонстрации 1886.

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В этот день к полумиллионной акции в Чикаго присоединились и рабочие в Нью-Йорке, Балтиморе, Вашингтоне, Питсбурге, Детройте и других крупных американских городах. Протесты продолжались несколько дней. Третьего мая в Чикаго они сказались кровопролитием. В полицию со стороны протестующих бросили взрывчатку, а правоохранители открыли огонь по митингующим.

В 1888 году на съезде Американской федерации труда в Сент-Луисе объявили первое мая Днем общенациональной борьбы за права рабочих. В следующем году в Париже на Конгрессе Второго Интернационала было принято решение об организации "интернациональной демонстрации" в поддержку рабочего движения в США и с требованием официального сокращения рабочего дня до восьми часов. С того время первое мая отмечают демонстрациями.

О своем намерении провести шествие трудящихся накануне анонсировали профсоюзы Киева.

О происходящем в центре Киеве сообщила в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Екатерина Сташко.

(публикуется на языке оригинала)

Що в ці хвилини відбувається в центрі Києва?

— Я зараз знаходжусь неподалік біля метро "Хрещатик". Тут будуть збиратись біля монументу Незалежності України, але зараз весь натовп зібрався біля метро "Хрещатик".

Постійно підтягуються люди. Зараз в цілому зібралося приблизно двісті демонстрантів. Тут дуже багато представників різних профспілок. Вони не тільки з Києва. Тут також ще є Рівненська, Харківська, Сумська та Дніпропетровська області. Є також навіть представники профспілок з Пущі-Водиці. Є Запорізька облрада профспілок і дуже багато інших.

Великий натовп зібрався з червоними, яскравими прапорами. На них написано "Соціал-демократична партія". Всі інші стоять з прапорами "Київська рада профспілок". Є також профспілка представників підприємців. Зараз вони стоять біля метро "Хрещатик". Вони тільки збираються йти до Європейської площі, де у них відбудеться мітинг, який буде тривати недовго.

Все спокійно. Людей дуже багато, які спостерігають за гучними заявами. До речі, попереду колони, яка буде йти до Європейської площі, стоять дівчата, одягнені в сині піджачки і жовті спідниці з барабанами. Також хочу додати, що окрім прапорів та плакатів "Соціал-демократичної партії" та профспілок є ще також плакати — "Уряд, не підвищуй ціни, поважай права людини".

Тобто найголовніша мета цієї акції — не просто мітинг та хода профспілок в знак солідарності трудящих, вони виступають за соціальну справедливість, тобто за підвищення соціальних стандартів, за своєчасну виплату зарплат та за підвищення цих зарплат.

Як громадяни, які не братимуть участь у ході, ставляться до цього зібрання?

— Всім цікаво подивитись на цю ходу. Ніхто проти не виступає. Люди стоять з камерами, фотографують, підходять до самих активістів, до профспілок та спілкуються з ними. Тобто ніяких агресивних настроїв немає.

В цілому теж ці люди досить спокійно ставляться до свята. Для них це, все ж таки, свято, бо, по-перше, це вихідний. Вони кажуть, що цей день — це як таке традиційне свято, до якого вже всі звикли, тобто вони нічого особливого в цьому не бачать.

Спостерігається спокійна реакція людей. В поліції не можуть точно сказати скільки їх в цілому знаходиться в центрі Києва. Я нарахувала щонайменше 30-40 поліцейських машин та великих автобусів. Є і представники Нацгвардії. Тому порядок охороняють. Вони кажуть, що особливих вказівок до роботи поліцейських на цей день не було, просто слідкувати за громадським порядком. Вони будуть охороняти центр Києва весь день поки не закінчаться всі акції. Завтра поліцейські матимуть інші вказівки, які не розголошують.

Єдине, що на разі відомо, це те, що завтра повинні залучати більше людей до громадського порядку.

Що ще відбувається на центральній вулиці міста? Чи є там скупчення людей?

— Так, дуже багато людей просто гуляють Майданом, не підходять до профспілок, але ходять біля монументу Незалежності, підходять до фонтанів. Центр Києва активно готується до Євробачення. Є нові зелені насадження, встановлені написи до пісенного конкурсу. Людей багато, не дивлячись на прохолодну погоду. Фонтани ще не працюють.

Ранее директор института информационного общества Ярослав Павловский заявил в эфире Голоса Столицы, что степень протестных настроений по-прежнему высока и власти должны быть готовы к разным их проявлениям.