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    В Одессе прошел смотр военной техники и полиции – спецкор

    (обновлено: )28
    Спецкор Голоса Столицы из Одессы Александр Тарасенко сообщил, что некоторые политсилы призывают одесситов не выходить на массовые мероприятия в период майских праздников.
    Смотр спецназа полиции и Нацгвардии в Одессе
    Думская.net

    РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

    На время проведения Евровидения и майских праздников Министерство внутренних дел не ожидает провокаций. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

    "По-настоящему, как полагается, я думаю, что будет яркое Евровидение, я думаю, больше ничего не будет. Мы не видим угроз в Одессе, мы не видим угроз ни в Киеве, ни в одном населенном пункте Украины. Но мы видим достаточное количество дураков, которые считают, что они смогут раскачать ситуацию. Мы этого не позволим и в силовой способ, при необходимости, и в профилактический. Поэтому будьте с хорошим настроением", — подчеркнул глава МВД.

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    В то же время на майские праздники меры безопасности будут усилены. Правда, пока сообщение об этом сделали только в Одессе и в Харькове.

    Как готовятся правоохранители к праздничным дням в Одессе, сообщил спецкор Голоса Столицы из Одессы Александр Тарасенко.

    Какое усиление предусмотрено в Одессе, заявления уже сделали местные правоохранители? 

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    Бюджетный вариант. Как украинцы проведут майские праздники

    — Заявлений было несколько, и сегодня даже было такое грандиозное мероприятие на Куликовом поле, в центре города, был смотр военной техники и личного состава правоохранителей, которые уже стоят на страже города и которые будут защищать Одессу и область именно в майские праздники. Сообщается, что более тысячи правоохранителей штатных будет задействовано, которые постоянно находятся на службе в одесской полиции, и также уже привлечено около 300 бойцов ВСУ, это 49 бригада, уже 100 человек из них непосредственно находится на службе, и с 30 числа еще 200 к ним присоединятся. Все они будут обеспечивать порядок в основном в городе, и самое большое внимание будет, конечно же, привлечено к 2 мая — это печально известная для Одессы дата, и уже поступило немало заявлений от различных политсил и личностей, которые говорят, что в Одессе 2 мая может быть неспокойно, и 2, и 9, и призывают одесситов всячески не участвовать в массовых мероприятиях, не выходить в город, и таким образом обеспечить тишину. Примерно такая же ситуация была год назад, когда также людей очень сильно запугивали, что будут провокации, стычки, будут чуть ли не столкновения, и город был практически пустым. Но все-таки к Куликовому полю люди пришли, возложили очень много цветов, и я думаю, что будет также и в этом году.

    Думская.net
    Смотр спецназа полиции и Нацгвардии в Одессе

    Известно ли, как правоохранители будут действовать, если люди все же соберутся? 

    — Я не думаю, что это возможно, потому что если это пророссийский митинг, то довольно много есть у нас и проукраинских сил, которые тоже массово собираются в эти дни и стараются всячески пресекать подобные акции. Это большая вообще интрига, попадут ли люди 2 мая на Куликово поле, так как год назад этого сделать не удалось почти никому.

    Смотр спецназа полиции и Нацгвардии в Одессе

    Ранее директор института информационного общества Ярослав Павловский заявил в эфире Голоса Столицы, что протестные настроения по-прежнему высоки, и власти должны быть готовы к разным их проявлениям.

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