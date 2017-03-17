Елена Кириллова, для РИА Новости Украина

Мероприятия в честь Дня легионера, именно так шествие ветеранов СС принято называть в Латвии, закончились. По данным полиции, в них принимали участие около 2 тысяч человек.

По словам стражей порядка, в этом году стало меньше наблюдателей за шествием легионеров и любопытствующих, и это облегчило работу правоохранительным органам.

Начальник полиции порядка Артис Велшс сообщил, что во время шествия легионеров было задержано пять человек, в том числе двое молодых людей, выкрикивавших "на русском языке оскорбительные лозунги" в адрес участников процессии.

Оскорбительными, по мнению сторонников ветеранов СС и полиции, были выкрики "Фашизм не пройдет!" и "Позор Латвии!".

В отношении двоих, которые оказали намеренное сопротивление полиции, начаты дела об административном правонарушении. Остальные трое были задержаны "за нарушения правил порядка шествий, собраний и пикетов". Один из задержанных — антифашист Александр Гильман.

Sputnik / Sergey Melkonov Латвия, шествие легионеров: задержаны 5 человек

По словам Велшса, в целом мероприятие прошло спокойно, "не было ни одного случая нарушения общественного порядка, которое могло угрожать безопасности других участников".

Велшс оценил тактику Госполиции, когда два конфликтующих мероприятия не происходят в одном и том же месте и в одно и то же время.

Правоохранитель также отметил, что запланированный на утро митинг антифашистов, скорее всего, не прошел, потому что организаторы поняли, что будут отделены от основного потока шествия и не смогут привлечь к себе необходимого внимания.

Мероприятия, связанные с Днем легионеров, также проходили в Лиепае. По информации Daugavas vanagi, там принимали участие около 30 человек. В Лиепайском округе до сих пор проживают 11 человек, ранее состоявших в легионе СС.