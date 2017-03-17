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    Латвия, шествие легионеров: задержаны 5 человек

    (обновлено: )20401
    По словам стражей порядка, в этом году стало меньше наблюдателей за шествием легионеров и любопытствующих, и это облегчило работу правоохранительным органам.
    Задержание людей за выкрики Фашизм не пройдет! в адрес легионеров в Риге
    SPUTNIK / SERGEY MELKONOV

    Елена Кириллова, для РИА Новости Украина

    Мероприятия в честь Дня легионера, именно так шествие ветеранов СС принято называть в Латвии, закончились. По данным полиции, в них принимали участие около 2 тысяч человек.

    Задержания во время шествия легионеров СС в Риге
    BaltNews.lv
    В Риге прошло шествие бывших легионеров СС

    По словам стражей порядка, в этом году стало меньше наблюдателей за шествием легионеров и любопытствующих, и это облегчило работу правоохранительным органам.

    Начальник полиции порядка Артис Велшс сообщил, что во время шествия легионеров было задержано пять человек, в том числе двое молодых людей, выкрикивавших "на русском языке оскорбительные лозунги" в адрес участников процессии. 

    Оскорбительными, по мнению сторонников ветеранов СС и полиции, были выкрики "Фашизм не пройдет!" и "Позор Латвии!".

    В отношении двоих, которые оказали намеренное сопротивление полиции, начаты дела об административном правонарушении. Остальные трое были задержаны "за нарушения правил порядка шествий, собраний и пикетов". Один из задержанных — антифашист Александр Гильман.

    Sputnik / Sergey Melkonov
    Латвия, шествие легионеров: задержаны 5 человек

    По словам Велшса, в целом мероприятие прошло спокойно, "не было ни одного случая нарушения общественного порядка, которое могло угрожать безопасности других участников". 

    Велшс оценил тактику Госполиции, когда два конфликтующих мероприятия не происходят в одном и том же месте и в одно и то же время.

    Правоохранитель также отметил, что запланированный на утро митинг антифашистов, скорее всего, не прошел, потому что организаторы поняли, что будут отделены от основного потока шествия и не смогут привлечь к себе необходимого внимания. 

    Мероприятия, связанные с Днем легионеров, также проходили в Лиепае. По информации Daugavas vanagi, там принимали участие около 30 человек. В Лиепайском округе до сих пор проживают 11 человек, ранее состоявших в легионе СС.

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