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    В Риге прошло шествие бывших легионеров СС

    (обновлено: )17608
    Задержания во время шествия легионеров СС в Риге
    Задержания во время шествия легионеров СС в Риге
    Задержания во время шествия легионеров СС в Риге
    Задержания во время шествия легионеров СС в Риге
    Задержания во время шествия легионеров СС в Риге
    Задержания во время шествия легионеров СС в Риге
    Задержания во время шествия легионеров СС в Риге
    Задержания во время шествия легионеров СС в Риге
    В Риге прошло шествие бывших легионеров СС
    BaltNews.lv
    Задержания во время шествия легионеров СС в Риге
    В Риге прошло шествие бывших легионеров СС
    twitter.com/Sputnik_LVRUS
    Задержания во время шествия легионеров СС в Риге
    В Риге прошло шествие бывших легионеров СС
    SPUTNIK / OKSANA DZADAN
    Задержания во время шествия легионеров СС в Риге
    В Риге прошло шествие бывших легионеров СС
    twitter.com/MaijaKuznecova
    Задержания во время шествия легионеров СС в Риге
    В Риге прошло шествие бывших легионеров СС
    twitter.com/JanisIesalnieks
    Задержания во время шествия легионеров СС в Риге
    В Риге прошло шествие бывших легионеров СС
    twitter.com/rs_sputnik
    Задержания во время шествия легионеров СС в Риге
    В Риге прошло шествие бывших легионеров СС
    РИА Новости/Сергей Мелконов

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    В Риге прошло шествие бывших легионеров СС

    Сотни человек приняли участие в шествии бывших участников латышского легиона "Ваффен СС" и их сторонников, которое прошло в четверг в Риге, передает корреспондент РИА Новости.

    Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие бывших участников латышского легиона "Ваффен СС" и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек.

    Шествие легионеров СС в Риге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Шествие легионеров СС в Риге с участием "Азова"

    В четверг участники шествия в Риге проследовали от Домского собора до памятника Свободы. Среди них были участники латышского легиона "Ваффен СС", а также депутаты Сейма Латвии. Они держали флаги Латвии. Также среди участников были националисты из Литвы и Эстонии. По данным полиции, в мероприятии приняли участие несколько сотен человек.

    Смотрите также: Перезахоронение бойцов дивизии СС "Галичина" во Львовской области

    Шествие прошло спокойно. Его участники возложили цветы к памятнику Свободы под крики "Позор Латвии", которые раздавались из-за полицейского оцепления. Это была акция представителей антифашистского комитета, которые традиционно выступают против шествия. Порядок во время шествия обеспечивали десятки полицейских, часть из них — с собаками.

    Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях "Ваффен СС", включая полицейские батальоны. Всего в рядах латышского легиона были около 150 тысяч человек.

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