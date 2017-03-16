В Риге прошло шествие бывших легионеров СС

Сотни человек приняли участие в шествии бывших участников латышского легиона "Ваффен СС" и их сторонников, которое прошло в четверг в Риге, передает корреспондент РИА Новости.

Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие бывших участников латышского легиона "Ваффен СС" и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек.

В четверг участники шествия в Риге проследовали от Домского собора до памятника Свободы. Среди них были участники латышского легиона "Ваффен СС", а также депутаты Сейма Латвии. Они держали флаги Латвии. Также среди участников были националисты из Литвы и Эстонии. По данным полиции, в мероприятии приняли участие несколько сотен человек.

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Шествие прошло спокойно. Его участники возложили цветы к памятнику Свободы под крики "Позор Латвии", которые раздавались из-за полицейского оцепления. Это была акция представителей антифашистского комитета, которые традиционно выступают против шествия. Порядок во время шествия обеспечивали десятки полицейских, часть из них — с собаками.

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях "Ваффен СС", включая полицейские батальоны. Всего в рядах латышского легиона были около 150 тысяч человек.