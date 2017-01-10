Новым и.о. главы Администрации морских портов назначат латвийца Вецкаганса

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Новым исполняющим обязанности руководителя Администрации морских портов Украины (АМПУ) будет назначен гражданин Латвии Райвис Вецкаганс, сообщила во вторник пресс-служба министерства инфраструктуры.

"Уже на этой неделе будет назначен новый и.о. руководителя АМПУ — Райвис Вецкаганс", — говорится в сообщении.

В материале напоминается, что министерство инфраструктуры Украины начало реформу морской отрасли, первым шагом в реформе станет смена руководства.

В ведомстве отмечают, что с целью нормализации работы предприятия мининфраструктуры назначило и.о. председателя администрации морских портов Сергея Гронского, но это временная мера "с целью установления нормального рабочего диалога между министерством и АМПУ".

Согласно сообщению, Райвис Вецкаганс — гражданин Латвии, имеет более 16 лет успешной деятельности в управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг. Занимал должности члена правления, вице-президента АО "Латвийское пароходство", члена правления крупнейшего портового терминала по обработке насыпных и генеральных грузов в странах Балтии Rigas Centralais Terminals, председателя правления ООО "Riga Container Terminal".

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заполнил электронную декларацию, согласно которой у него имеются наличные средства в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро.