Из Одессы: секреты "7 километра", крупнейшего промтоварного рынка Украины

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РИА Новости Украина

Появившийся на свет как место, где люди, имеющие возможность выезжать за границу, продавали землякам привезённые оттуда вещи (зачастую просто с разложенной на земле газеты), к середине двухтысячных годов рынок превратился в крупное предприятие – важный элемент того, что экономисты называют "сферой распределения", пишут Валерия Шаповалова и Юрий Ткачёв. Большинство одесситов знают рынок как место, где можно относительно недорого приобрести одежду, обувь, бытовую химию или другие вещи для себя и членов своей семьи. Однако розничная торговля – лишь вершина айсберга под названием "7-й километр". Куда большее значение для рынка имеют покупатели-оптовики, закупающие целые партии товара и в последующем уже продающие их в розницу в собственных торговых точках в Одессе, Одесской области, других областях Украины или даже иных государствах (России, Молдове и т.п.). Фактически, в период своего расцвета рынок представлял собой нечто вроде гигантского пункта перевалки потребительских товаров и превращению крупных и средних оптовых партий в мелкие.

"7-й километр" по праву считается одним из самых больших рынков в Европе – его площадь составляет 110 гектаров, из которых 75 застроено. В настоящее время на рынке торгуют около 15 тысяч предпринимателей, всего же здесь работают более 60 тысяч человек. Здесь действует пять контейнерных площадок: на первой реализуют игрушки, на второй – одежду, третьей – оптовые партии дешёвого товара, четвёртой–пятой – хозтовары. В данном материале мы сосредоточимся именно на одежде и обуви, торговля которыми составляет порядка 40% от общего объёма товарооборота на рынке.

Валютная удавка

Одежду, обувь и аксессуары для "7-го километра" закупали в основном в Китае и в Турции – недаром именно эти страны из года в год становились главными внешнеэкономическими партнёрами Одесской области. Например, одежду в основном доставляли из Китая, а хорошие ткани, обувь и сумки – из Турции. Закупки делали сезонные. Товар приобретали в большом количестве, но не широком ассортименте: привычная единица измерения для, например, партии одежды – "ростовка", т.е. ящик с "комплектом" одежды определённой модели от минимального до максимального размера. Например, цена качественной кожаной сумки из Турции составляет 50-60 долларов. При курсе 8 гривен предприниматель мог "положить" наценку в, скажем, 20 долларов, и итоговая цена в 500-600 гривен была вполне подъёмной для среднестатистического покупателя. Сейчас же 70-80 долларов – это уже порядка 2000 гривен и более, т.е. совсем другие деньги.

"Сейчас сумку даже за 70 долларов в контейнере будешь долго продавать. Если человеку нужна будет сумка за 70 долларов, то он не пойдет на"7-й километр", – рассказывает предпринимательница рынка.

Другой пример – джинсы: в Китае их можно было купить по 12-20 долларов, т.е. за 100-150 гривен. Сегодня же это уже по крайней мере 300 гривен. Также предпринимателям надо было оплачивать доставку товара. И тогда, и сейчас, доставка 1 кило одежды из Китая стоит порядка 5 долларов. Но если раньше это было 40 гривен, то сейчас – уже все 150!

Третья статья расходов – арендная плата, которая на "7-м километре" также установлена в долларах. Ежемесячная аренда одного контейнера в более выгодных местах рынка (например, на улице "Центральной" или "Розовой") обходится в полторы тысячи долларов. На менее популярных среди покупателей улицах (например, на "Авангардной") – 400-600 долларов. Но выручку-то предприниматели получают в гривнах! Да и покупательская способность населения серьёзно уменьшилась.

"Очень народ обнищал, включая тех, кто снимает контейнеры. Они привозят по 3-4 ростовки каждой модели. Те, кто ранее десятками возил контейнеры, сейчас завозят 1-2 – и им хватает этого на год. Причём считается, что они очень хорошо "стоят", – сетует один из предпринимателей.

В поисках выхода

В сложившейся ситуации предпринимателям "7-го километра" приходится искать способы приспособиться к новым условиям. Многие пошли по наиболее простому пути: снижают цены за счёт ухудшения качества закупаемого товара.

"Если раньше люди покупали курточки по 100 долларов, то сейчас – по 30, а то и по 15 долларов", – поясняет один из наших собеседников.

Альтернативный путь – переключение на продукцию местного производства.

"Раньше летал в Китай, Китай может делать качественную обувь. Но сейчас закупочная цена хорошей китайской обуви будет 1200 гривен, в розницу в магазине она будет 2300-2500. Перешел на украинского производителя: раньше покупал туфли по 40 долларов, продавал по 80, теперь покупаю по 25 долларов, а продаю по 45", – рассказывает предприниматель "7-го километра".

К примеру, многие на "7-м километре" стали закупать обувь не в Турции или Китае, а во Львове, Луцке, Харькове и Днепропетровске. Открываются новые производства и в Одесской области (в самой Одессе – реже: слишком дорого обходится аренда). Наряду с мелкими фирмочками, где может работать 3-5 человек, существуют и крупные цеха по 40-50 швей. Некоторые крупные предприниматели даже обзаводятся собственным производством, но как правило предпочитают заказывать пошив вещей у уже существующих предприятий. Правда, избавиться от курсовой зависимости полностью не получается: к примеру, ткань в любом случае приходится покупать за рубежом – за валюту.

Особенности национального пошива

Девальвация национальной валюты всегда бьёт по карману импортёров и способствует развитию внутреннего производства. Правда, состояние отечественной лёгкой промышленности пока оставляет желать много лучшего: не хватает квалифицированных кадров, технологий и прочего. Многие наши собеседники ностальгически вздыхают, вспоминая о временах, когда из Китая можно было заказать недорогую и качественную одежду, а не возиться с капризными и зачастую не слишком надёжными партнёрами из Украины.

"Китайцы в лёгкой промышленности достигли куда больших высот, чем мы", – сетует один из наших собеседников.

При этом Одесская область в плане развития швейного дела отстаёт даже от других регионов Украины: одесские "швейки" ругают даже по сравнению с предприятиями Киева и Харькова.

"В Одессе собственное производство открывают, но не много. Одесситы – ленивые, никто не хочет работать", – говорит один из оптовиков.

"У одесской швейки товар не очень хорошего качества", – констатирует другой наш собеседник.

Впрочем, есть и плюсы:

"Когда работали с Китаем, то товар приходилось ждать 3-4 недели, в одесский цех нужно лишь вовремя заносить ткань", – объясняет предприниматель.

Одесские швейные производства (которые открываются чаще в области, а не в городе – меньше надо платить за аренду помещений) специализируются в основном на женской одежде. Оплачивают работу швей сдельно: вещь попроще оценивается в 25-30 гривен, более сложного покроя в 70-80 гривен. Стоит отметить, что большинство цехов работает нелегально: это позволяет не платить налоги и ещё больше удешевить продукцию.

Конечно, нужно ещё знать, что именно шить. Выбор моделей одежды, которые заказывают швеям – дело нелёгкое, и от того, насколько удачно это будет сделано, во многом зависит, будут ли продаваться изделия. Собственными модельерами "7-й километр" пока не обзавёлся: модели просто копируют у известных марок или перешивают понравившиеся образцы из интернета. Для этого даже существует отдельный термин: «пошив по фотографии». Правда, результат в итоге нередко оказывается далёким от ожиданий.

Несмотря на все сложности, всё больше предпринимателей "7-го километра" постепенно переориентируются на продукцию отечественного производителя. А спрос рождает предложение: существующие цеха наращивают объём заказов и производственные мощности, открываются новые предприятия. Правда, большинство таких цехов работает нелегально, не платит налоги и уж тем более не "заморачивается" такими "мелочами", как соблюдение интеллектуальных прав.

Интернет-измерение

"7-й километр" не чужд и новым технологиям: в частности, в последнее время всё большая часть товаров продаётся через Интернет. Интернет-площадки становятся как бы дополнением к основным торговым точкам на рынке – а для некоторых предпринимателей даже заменяют их. Ещё один плюс – не надо тратиться на аренду!

Появился новый тип продавцов – "интернетчики". Они размещают в сети фото товаров с "7-го километра", если покупатель заказывают ту или иную вещь, то просто покупают её на рынке и отправляют покупателю почтой. Стоимость товара при этом немного превышает стоимость его на рынке: за счёт этой разницы и живёт "интернетчик". Стоит отметить, что классические предприниматели «7-го километра» быстро осознали выгоду сотрудничества с "интернетчиками": так или иначе, но это ещё один способ продать свой товар!

Есть в этом бизнесе и свои хитрости: в частности, в значительной мере успех "интернетчика" зависит от того, насколько хорошо представлен товар. Приходится тратиться и на фотографов, и на моделей.

"Торговля зависит от того, насколько красиво ты сделаешь фотосессию. На хорошем фото товар за 200 гривен может смотреться на тысячу!", – рассказывает один из "интернетчиков".

7-km.com.ua Рынок "7-ой километр" в Одессе

Заводят свои странички и сами предприниматели: это особенно важно при торговле с другими регионами, о чём мы отдельно расскажем ниже. Старожилы "7-го километра" не отрицают важности интернет-продвижения, однако не переоценивают его: по их словам, основной доход пока приносит торговля по старинке.

"Когда люди видят, что некоторые модели похожи на Nike или Adidas и стоят 500 гривен, то покупают. Маленькие города, провинции берут. То, что стоит свыше 800 гривен, тоже продается, но слабо. Если брать структуру продаж, условно миллион гривен, то интернет продаёт на 50 тысяч", – объясняет один из бизнесменов.

География торговли

Политические события последних лет повлияли на торговлю "7-го километра" не меньше, чем экономические. После отделения Крыма и появления новых границ на Донбассе, клиенты оттуда появляются на "7-м километре" значительно реже, хотя и не исчезли совсем. Товар на "временно оккупированные территории" доставляется, конечно, как правило, нелегально. Торгуют на "7-м километре" и с Россией. Товар заказывают обычно через Интернет, после чего из Одессы его почтой доставляют в Харьков. Там формируются крупные партии товара, которые фурами переправляют через российскую границу – в большинстве случаев, нелегально. Ну а затем на той стороне, скажем, в Белгороде, товар получает "свой" человек, который рассылает его конечным покупателям.

"Самое удивительное, что это всё работает на честном слове. Например, в тех же сетях какой–то Вася создаёт страницу и говорит, что он перевозчик и возит 3 доллара за килограмм. Так с ним и работают, гарантий при этом никаких", – рассказывает один из наших собеседников.

"Российский клиент знать не знает, как этот товар к нему попал. Некоторые думают, что это легально. Но легально в Россию можно отправить лишь за сумасшедшие деньги через крупных международных перевозчиков", – отмечает предприниматель.

Нередки сбои, когда нелегальный груз всё–таки арестовывают на границе. Каждый такой арест обходится покупателям в копеечку, но объём заказов не уменьшается: даже с учётом "потерь", заказывать на "7-м километре" россиянам оказывается выгоднее, чем шить у себя.

"В России наладить бизнес по аналогичной одесской схеме сложнее, так как российское законодательство более жёсткое. Например, в обязательном порядке при пошиве одежды требуется сертификация тканей. Поэтому россиянам дешевле заказывать у нас", – рассказывают на рынке.

Вообще повальная "нелегальщина" является одним из конкурентных преимуществ "7-го километра": уклонение от налогов, обход принятых разрешительных процедур и тому подобное позволяет предпринимателям минимизировать расходы, а значит, продавать товар по более выгодным ценам. Так коррупция, на которую принято сетовать в Украине, становится нашим конкурентным преимуществом.

Вместо заключения

Стоит констатировать: благодаря находчивости предпринимателей "7-го километра" рынок пока что сумел пережить сложные времена и даже в некотором смысле адаптировался к ним. Одни предприниматели переходят на более дешёвые товары, другие уменьшают торговую наценку, третьи ищут дополнительные каналы реализации (вроде того же Интернета), а кто–то комбинирует все эти рецепты. Однако всё это, как говорится, не от хорошей жизни.

"Благодаря действиям правительства падает покупательская способность людей. Люди платят конкретную кучу долларов за аренду контейнера. А этот доллар нужно ещё где–то заработать. Получается, что это неблагодарное дело!" – сетует один из наших собеседников; в сходном роде выражаются и остальные.

Пожалуй, "7-й километр" сможет адаптироваться к новым экономическим реалиям. Но для этого нужно, чтобы экономическая ситуация хотя бы стабилизировалась, перестал "скакать" курс доллара, не ухудшалась дальше покупательская способность населения. Правительство обещает, что так оно и будет, но на "7-м километре" работают практичные люди и пустым обещаниям они уже давно не верят.