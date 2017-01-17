Закон о защите потребителей: контроль интернет-торговли ужесточат – эксперт

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Права потребителей в Украине в ближайшее время могут быть расширены. Правительство подало в Раду соответствующий законопроект. Основные изменения таковы: покупатель всегда прав, а если его права ущемляют, то продавца штрафуют.

Законопроектом планируют разрешить фотографировать или записывать на видео нарушения своих прав, ценники продукции, помещения и другие объекты, принадлежащие субъектам хозяйствования сферы торговли и услуг, в том числе в ресторанах. Также доставка "дефектных" товаров продавцу и их возврат обратно потребителю будет осуществляются за счет продавца, а открытие упаковки не лишает потребителя права на обмен товара надлежащего качества или расторжения договора.

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В законопроекте также предусмотрено увеличение размеров и максимальных пределов штрафов.

Насколько исчерпывающе выглядят эти изменения, адекватны ли они с точки зрения европейского законодательства, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил адвокат, глава Комитета народного контроля Леонид Сиваков.

В Кабмине заявляют, что цель всех этих корректировок правил одна — увеличение ответственности продавца. К примеру, если есть неоднозначное толкование прав и обязанностей потребителя или предприятия, то решение принимают все-таки в пользу потребителя. Такой перекос в сторону одной из сторон — нормально?

– Надо сказать, что и действующая редакция закона, хотя она принята уже в приснопамятном 1991 году, именно такая же формулировка присутствует в законе.

Вот насколько придерживаются данной формулировки органы, рассматривающие споры между потребителями и предоставителями услуги, товара, работы — вот это другой вопрос. У нас этот закон далеко не последний по своей защите прав потребителей, защите прав каждого человека в Украине.

Он очень хорош, как по мне, очень детально прописан, и в этом законе очень много таких правил, которые говорят в пользу потребителей.

Но в то же время делается акцент на том, что некоторые нормы недостаточно прописаны в законе и некоторые дополнены.

– Это какая-то игра. Вот хотелось бы сказать, что Кабмин номинирует какие-то улучшения. Этот закон действительно очень детально прописан в сегодняшней редакции.

Законы обычно бывают, как базовое правило, под которое еще необходимо постановление Кабмина, этот закон — действующий закон. Он прописан так детально, как в принципе не все законы, но бесовство какое-то в новой редакции будет присутствовать.

Кабмин всегда под благовидным предлогом почему-то пытается все это подвести к, наоборот, ухудшению прав определенной категории лиц.

Информация на веб-сайте производителя-продавца должна быть доступной для пользователя с проблемами слуха и зрения, правда, механизма еще нет, он не утвержден Кабмином. Дальше, детализирован и расширен перечень информации о продавце и в частности ФОПе, которая должна предоставляться потребителю при приобретении им товара на расстоянии и в не торговых помещениях. Не является это ограничением работы интернет-магазинов?

– Вот та детализация наиболее касается именно интернет-магазинов. Область интернет-торговли более ужесточена, регулирование этой торговли. Я считаю, что это перспективная вещь, перспективное направление. Видимо, в этом направлении наш госмеханизм, имея сейчас недостатки в нормах, которые бы регулировали это все… ну, значит, будем регулировать данное направление.

Это может быть, с одной стороны, плохо для тех, кто сейчас занимается именно этой торговлей, но, с другой стороны это может быть хорошо, правда, если эти нормы будут прописаны в европейской редакции, а не в нашей, как всегда, украинской.

Вы говорите, что действующий закон прописан довольно четко и довольно хорошо. Но с другой стороны, ущемление прав покупателей налицо, и доказать, что ты не дурак, довольно сложно с магазинами — они могут тебя послать, ссылаясь на нормы законодательства, или вовсе не ссылаясь на них, по всем кругам ада. Почему? Прописано вот вроде бы красиво, но никто не придерживается этого. Наказания плохие?

– Нет, наказаний много, есть даже сейчас действующие штрафы, есть до 500 необлагаемых налогом минимумов граждан, и более высокая шкала еще штрафов сейчас действует.

Мы как Комитет народного контроля, тоже соприкоснулись с тем, что у нас в регионах люди идут в обычный магазин, покупать продукты. И достаточно часто наши крупные даже производители, сетевые магазины, используют почему-то недобросовестный такой шаг — они продают просроченную продукцию. Поэтому было принято решение, все наши региональные отделения, в Киеве мы этого не делали как бы, а в регионах, в Чернигове, например, мы делали так называемые контрольные закупки общественными организациями.

В действующем законе есть норма права, что общественные организации имеют право контролировать продавцов и все остальное. Так некоторое время, пока активность общественная проявляется, приходят, составляют акт, вызывают после этого уже представителя местной организации, государственной организации, которая занимается специализированно контролем, исполнением данного закона, этих инспекторов, и после этого, вы знаете, как-то наладилось некоторое время.

Вот сейчас вы просто меня подвинули на мысль, что пора тоже нашим общественникам сказать, что, ребята, пора выходить на проверки и показывать, что в общем-то закон должен действовать и закон надо исполнять.

Но я хотел бы сказать, что в этом законе, в действующей редакции, не предусмотрена контрольная функция общественных организаций как таковых. В специальном законе об общественных организациях, тоже нет этой нормы, которая бы давала право общественной организации давать обязательное предписание какое-то.

Можно было бы Кабмину порекомендовать включить такую норму в закон?

– Мы два года назад написали закон, он в ВР зарегистрирован. Вот сейчас я тоже обращусь по поводу этого закона специально к этим авторам, которым мы написали, мы же не можем подать в ВР, мы его написали, отдали депутатам. Пятеро депутатов от разных фракций его подписали, и он два года находится, его в зал ВР не выносят.

А кто? Какие депутаты?

— Кого нашли, кто взялся за это: "Народный фронт", РПЛ, от "Батькивщины"… там пять депутатов. Эти депутаты поддержали нас в чаянии, а мы написали закон, они хотя бы нас не закритиковали до конца, что мы там не умеем писать законы.

Поэтому сейчас надо бы дать право общественным организациям, которые активность проявляют, не каждый же ходит проверять магазины. Когда его лично касается — человек идет. Как только не его лично, так он вроде и пойти не хочет, сделать эту контрольную проверку. Торговые сети должны проверять и общественники, потому что инспекторов – ограниченное количество, этих инспекторов по защите прав потребителей, их же очень немного, и они точно не могут проверить все магазины.

В случае нарушений со стороны производителя или продавца, сейчас орган исполнительной власти может остановить или прекратить его деятельность, а вот новый законопроект предусматривает, что это может делать только суд. Почему ограничивают исполнительную власть?

– Это тоже правильно. Потому что надо все вопросы спорные разрешать через суд. Справится ли суд с этим вопросом, наш украинский суд, это еще вопрос. Но это нельзя запрещать, экономически запрещать деятельность продавцу тоже нельзя, потому что это не экономика, если все будет административным путем решаться. Поэтому эта норма правильна, с моей точки зрения.

Ранее бывший министр-экономики Виктор Суслов в эфире "ГС" прокомментировал, с какими экономическими показателями Украина вошла в 2017-ый год, что будет дальше, и когда закончится кризис.