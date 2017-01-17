От нашего порта – вашему: что известно о новом главе морских портов Украины

РИА Новости Украина

В понедельник, 16 января, Райвис Вецкаганс, гражданин Латвии, был назначен и. о. главы Администрации морских портов Украины (АМПУ). Кадровые перестановки инициировало Мининфраструктуры, признав наличие злоупотреблений, а также неэффективность работы предыдущего руководства.

Во время его представления министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркнул, что новый глава АМПУ имеет полную свободу действий по реформированию ведомства и борьбе с коррупцией. Министр инфраструктуры отметил большой опыт работы Вецкаганса в сфере транспорта.

"Гражданина Латвии Райвиса Вецкаганса, возглавившего Морскую администрацию Украины, преподнесли как новую европейскую метлу, призванную вымести из государственного учреждения грязь коррупции и незаслуженных премий", – пишет Sputnik Латвия.

Говоря о главных задачах, Вецкаганс заявил: "Главной задачей такого мощного предприятия как АМПУ я вижу создание условий для эффективной работы бизнеса. Сама суть управления государственным имуществом, исходя из положений закона "О морских портах Украины", должна быть направлена на развитие портов, создание новых предприятий в морских портах, припортовых заводов, перерабатывающих предприятий. АМПУ должна создавать условия для привлечения инвестиций и для создания рабочих мест в морских портах".

Впрочем, на родине Вецкаганс успел побыть и фигурантом судебных дел.

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На выбор кандидатуры Вецкаганса, отмечает редактор журнала "Бизнес-КЛАСС" Людмила Прибыльская, возможно, повлияли его контакты с банкирами и юристами Латвии, которые традиционно обслуживают Украину, а "также позиционирование приватизации морских портов Украины как шага к "евроинтеграции", "свободному рынку" и "эффективной рыночной экономике"".

Ведь почти вся профессиональная деятельность Вецкаганса была связана с Вентпилсским портом и его руководителями, успешно приватизировавшими морские и транспортные активы в 1990-е годы.

"Вецкаганс выполнял для них самые деликатные поручения, связанные с получением дивидендов через оффшорные структуры", – пишет Прибыльская для Sputnik Латвия.

Стремительный взлет

Вецкаганс имеет большой управленческий опыт и прошел внушительный карьерный путь в Латвии. Однако самым заметным его талантом стало умение заводить выгодные контакты, улаживать деловые конфликты и выходить сухим из воды в процессе судебных разбирательств, сказано в статье Прибыльской для Sputnik Латвия.

Так, Вецкаганс был фигурантом судебного дела, в котором ему вместе с другими менеджерами Латвийского морского пароходства инкриминировали намеренное нанесение убытков на сумму около 18 млн евро. Однако суд закончился мировым соглашением, обвинения в растрате были сняты.

Свой карьерный путь Вецкаганс начинал, будучи еще второкурсником факультета экономики и управления Латвийского университета Вецкаганс, когда пришел в Балтийский транзитный банк на практику вместе с тремя своими одноклассниками.

В 1997 году Райвис получил диплом экономиста, а в 1998-м уже возглавил отдел лизинга в Балтийском транзитном банке. В 2000 году его перевели в Отдел корпоративных клиентов.

Впоследствии, Вецкаганс уехал в крупнейший портовый центр Балтии – Вентспилс, чтобы возглавить там филиал банка Nord/LB, а в 2005 году он уже стал членом правления, директором Финансового департамента акционерного общества "Вентспилсский торговый порт". Вместе с должностью в центральной компании порта Вецкаганс получил аналогичные посты в ряде других компаний – VK Tranzīts, Baltic Coal Terminal, Bio-Venta.

28 января 2008 года решением акционеров он был назначен на должность вице-президента Латвийского морского пароходства.

Финансовый кризис

В 2008 году на Латвию обрушился мировой финансовый кризис. Один за другим стали распадаться проекты, в число которых попали и Вентспилсской группы. Тогда Preses Nams ("Дом печати") было продано Латвийскому пароходству и его дочерней фирме LASCO Investments за 60 млн латов (свыше 85 млн евро).

Райвис Вецкаганс был членом правления АО Preses Nams и одновременно представителем инвестора. Однако он уверял, что неплатежеспособность не окажет влияния на материнское предприятие LASCO Investments – Латвийское морское пароходство" (декабрь 2009 года). Тогда же LASCO Investments объявило, что инвестиций в полиграфический бизнес больше делать не станет, зато его приоритетом будут инвестиции в недвижимость. Но и в этом деле инвестор тоже не преуспел, как показало последующее десятилетие.

Райвису Вецкагансу на осознание стратегических ошибок потребовалось гораздо меньше времени: уже 22 октября 2010 года он подал прошение об отставке с поста вице-президента и члена правления Латвийского морского пароходства.

"Если посмотреть на деятельность управленцев Preses Nams и инвестора, то надо признать их потрясающую недальновидность в смеси с амбициозностью: начав терять рынок задолго до финансового кризиса 2008 года, они ввязались в экспортную экспансию со строительством нового производства, закончившуюся ожидаемым крахом", – отмечает Прибыльская.

Позднее Вецкаганс попал и в судебную тяжбу, возбужденную Латвийским пароходством в лице его нового руководства против руководства старого. Сумма иска против десятка должностных лиц составила 12,84 млн латов (18,27 млн. евро).

В 2011 году Lasco Investment была объявлена неплатежеспособной, ее активы – Дом печати (или деловой центр Daugava, Вентспилсский бизнес-центр, юрмальский отель Rīgas līcis – были арестованы.

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В октябре 2015 года череда тяжб, в которых одни вентспилсские предприниматели и менеджеры противостояли другим, завершилась соглашением, все претензии были сняты. Вместе с остальными фигурантами процессов освободился от судебных повинностей и Вместе с остальными фигурантами процессов освободился от судебных повинностей и Вецкаганс.