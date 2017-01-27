Чувствуете, как в воздухе запахло большим торгом?

Василий Стоякин, обозреватель

В последнее время политическая ситуация в стране резко обострилась. Со стороны не только условной "партии войны", но даже и со стороны президента, который представляет якобы "партию мира", приходят крайне настораживающие сигналы.

— Еще в прошлом году началось обострение на линии соприкосновения в Донбассе. Каждый день приходят сообщения о новых столкновения, потерях и жертвах среди мирного населения. Причем вопрос о том, кто именно является инициатором столкновений, даже не возникает – одни и те же источники сообщают о нарушении режима прекращения огня со стороны "террористов" и о том, как доблестные украинские войска отбили у этих самых "террористов" важную высоту. Дошло уже до того, что даже Юрий Бутусов прямым текстом пишет об атаках именно с украинской стороны (правда, этот пропагандист еще с 2014 года воюет с начальником Генштаба Муженко).

Обострение началось еще во время берлинской встречи в "нормандском формате". Это нормальная тактика – с точки зрения украинской стороны обстрелы украинской артиллерией украинских городов должны каким-то образом повлиять на позицию президента России. Как им объяснить, что президент России является президентом России и ситуация в украинских городах его не очень интересует, я не знаю.

— Боевые действия дополняются соответствующими заявлениями – в выступлении в связи с Днем Соборности президент честно сказал, что Украина выполняет Минские соглашения, как бы это ни было тяжело, но не выполняет их и не будет этого делать. Да-да, так и сказал. Минск мы выполняем (см. выше – Верховный Главнокомандующий не знает, чем занимаются его войска и что пишут об их жизнедеятельности вполне себе "патриотические" СМИ), но на любые шаги по политическому урегулированию пойдем только после возвращения контроля над границей. Это при том, что Минские соглашения совершенно определенно предполагают возвращение контроля над границей по итогам политического урегулирования, а "план Медведчука", принятый на последней встрече в "нормандском формате", предполагает даже одновременную реализацию шагов по обеспечению безопасности и мирному урегулированию (правда, согласовать "дорожную карту" таких шагов предсказуемо не удалось).

— Кстати, скоро три года как Украина воюет с "российско-террористическими войсками" и "террористическими организациями ДНР и ЛНР", и вот террористы занялись, наконец, терактами. А именно: "летом 2016 года на территории западных областей Украины начался внезапный всплеск ограблений автомобилей. Люди останавливали машины на заправках, в достаточно видных местах. На них нападали разбойники, бандиты, разбивали стекла, резали колеса, забирали барсетки". Впрочем, они еще готовили покушение на Антона Геращенко (около его дома поймали двух мужиков с бомбой и портретом депутата – а то ведь можно кого-то не того взорвать…), подожгли дверь херсонскому мэру Владимиру Мыколаенко и, в промежутках между грабежом машин, с лично Геращенко данной гарантией в 99,9%, были причастны (?) к убийству Павла Шеремета.

Справедливости ради надо сказать, что "террористов" и "шпионов" СБУ ловит постоянно, начиная с 2014 года. Правда, злые языки говорят, что источником вдохновения для нее служат анекдоты про Штирлица… А сейчас они, видать, расслабились и не смогли воспрепятствовать терактам против полицейской статистики.

— В парламенте зарегистрирован законопроект о государственном языке, предполагающий устранение из публичной сферы всех языков, кроме украинского, что грубейшим образом противоречит и Конституции Украины и обязательствам Украины перед ЕС (ну, вы же понимаете: "Украина – це Европа"). Естественно, даже сама по себе регистрация такого законопроекта, не говоря уже о его принятии, является нарушением прав национальных и языковых меньшинств, на что уже обратил внимание МИД Венгрии.

Принятие такого закона вполне вероятно не только в силу того, что в Раде представлены преимущественно политики националистических взглядов, но и в силу поддержки президента: в уже упоминавшемся выступлении он четко указал, что место языков меньшинств – в быту и дома.

А теперь возникает вопрос – зачем все это? Неужели украинское руководство решило таки довести дело до большой войны с Россией?

Думается – нет. Хотя бы потому, что Россия на такие (и даже гораздо более серьезные) вызовы не реагирует. Во всяком случае, на момент написания этой статьи социальные сети были полны призывами к МИД РФ отреагировать на языковый законопроект, но ведомство Лаврова продолжало хранить загадочное молчание.

Скорее всего, украинское руководство создает выгодные условия для торга. Торг же уместен и, более того, неизбежен просто в силу "обнуления" "нормандского формата": Олланд из него уже, по сути, выбыл – президентские выборы во Франции начинаются в апреле и он в них участия принимать не будет; Меркель тоже готовится к выборам, но, главное, она-то согласовывала свое участие в минском процессе с Обамой, а не с Трампом…

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Разумеется, политика Киева сейчас очень опасна. Ведь совершенно случайно кто-то может отреагировать непредсказуемым образом. Или будет иметь место эксцесс исполнителя (например, какой-нибудь террорист не будет разглядывать фотографию "объекта", а просто осуществит теракт). Но, с другой стороны, им и терять-то особенно нечего – учитывая легендарную мстительность Трампа, 2017 год будет для всей нынешней властной конструкции (включая Антона Геращенко, у которого не хватило ума немного контролировать язык и руки в ходе президентской кампании в США) очень тяжелым. А поставить страну на грань большой войны с Россией – все же способ если не обезопасить себя, то, по крайней мере, несколько ослабить давление со стороны США. Америка, кто бы ни был в ее главе, не сможет не отреагировать на военное противостояние между Украиной и Россией.