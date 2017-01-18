Дошли до ручки. На Франковщине воруют лес, машины и даже консервацию

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РИА Новости Украина

Казалось бы, во время Рождественских праздников надо прощать все обиды и начинать новый год с чистой совестью. Но это правило соблюдается не всеми. А некоторые даже считают, что это период, когда наоборот можно с легкостью кого-то обмануть, что-то украсть. Поэтому, несмотря на праздники, работы в полиции не очень уменьшилось. В среднем за сутки – около 400 вызовов, пишет "Репортер".

"В целом во время праздников количество обращений граждан несколько снизилась, как и количество совершенных уголовных преступлений, – говорит Игорь Бабюк, заместитель начальника Главного управления национальной полиции в области. – Однако, уже в этом году есть зарегистрированные кражи из церквей, угон автомобилей, которые не раскрыты по горячим следам".

Также, по его словам, во время праздников активизировались телефонные мошенники, которые под разными предлогами выманивают у людей деньги.

Например, накануне Сочельника в полицию обратилась 22-летняя франковчанка, которая работает в одной из аптек города. Девушка рассказала, что ей позвонил человек, который представился директором аптечной сети. Она такого босса никогда не видела и не слышала. Сказал, что его задержали на таможне с лекарствами, поэтому срочно нужны деньги. То ли от волнения, звонит такое большое начальство, или по другим причинам аптекарша взяла из кассы почти 7 тыс грн и перевела на счет своего псевдоруководителя…

И таких случаев множество, говорят в полиции. Только за первые дни нового года по факту мошенничества открыли 13 уголовных производств.

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"Обычно люди перечисляют деньги в спешке и на эмоциях. Когда же включается мозг — обращаются в милицию, — комментирует начальник сектора коммуникаций областного управления полиции Мирослава Белдик. – Процент раскрытия таких преступлений небольшой, поскольку открыть счет в банке может кто угодно. А только мошенники получают деньги — счета закрывают".

И "развести на деньги" можно не только по телефону. Как раз перед Рождеством полиция задержала жителя Долины, который воровал номерные знаки с автомобилей. На месте преступления он оставлял свой номер телефона и предлагал владельцам выкупить украденное за 300-500 гривен. Только деньги поступали на счет, человек называл место, где спрятаны номерные знаки.

"Уже в этом году он украл номера с пяти машин, и это только те факты, о которых нам известно. В основном снимал номера автомобилей из других областей. Поэтому водители, чтобы не тратить свое время на восстановление номеров, соглашались на его условия и даже не заявляли в полицию", – рассказывает Мирослава Белдик.

Не обошлось на праздники и без квартирных краж. Удивительно, но иногда "домушников" не останавливает даже то, что в квартире есть хозяева. Так, на днях в помещение иванофранковца, пока тот спал, залезли воры. Они просто подобрали ключи от квартиры и успели вынести 1500 долларов, 43000 гривен, 10-15 наименований золотых украшений и дорогой фотоаппарат. Мужчина проснулся, когда все же услышал дома какой-то шум, и очень удивился, увидев двух незнакомцев. До приезда полиции один из них сбежал с награбленным, а другого владелец квартиры после драки задержал в подъезде.

Подобный случай произошел и в Тисменицком районе. Но там семья просто забыла запереть дверь, а вор этим воспользовался. К счастью, хозяин вовремя услышал, что в его доме бродит кто-то чужой, и задержал нежелательного "гостя".

Интересно, что воруют не только деньги и ценные вещи. Бывает, опустошают даже холодильники. Один из таких забавных случаев произошел в том же Тисменицком районе. Местный пьяница зашел в дом своего односельчанина и украл из морозильной камеры куриное мясо. Украденное продал, а деньги потратил на водку.

А в селе Липовка Рогатинского района 23-летний парень украл у пенсионерки 20 банок овощной закрутки. Он часто помогал женщине по хозяйству, поэтому знал, что и где находится. Вечером, когда хозяйка спала, "помощник" снял оконное стекло и залез в летнюю кухню. Когда его задержали полицейские, то объяснил, что взял консервацию "для закуски".

В полиции говорят, что к ним часто звонят из продуктовых магазинов и супермаркетов. Воруют все, что можно засунуть под куртку, иногда выносят и прямо в собственных сумках.

Так, накануне Рождества, в Долине в супермаркет зашел мужчина. Сначала он просто ходил по торговому залу, а потом, когда рядом не было людей, начал составлять нужный ему товар в пакет. Взял петрушку, соусы, рис, капусту, помидоры, грибы. Не забыл о водке, соке и чае. Позаботился и о гигиене – взял две упаковки зубной пасты и дезодорант. Но на выходе его задержали охранники, которые и вызвали полицию. Подобные случаи не единичны.

Случаются кражи и больших масштабов. Например, на Сочельник, группа реагирования патрульной полиции в одном из сел Коломыйского района остановила грузовик. Машина перевозила незаконно срубленный лес. Наверное, по мнению воров, если в большой праздник работать и нельзя, то воровать – без проблем.

Конечно, работа полиции на этом не заканчивается. Есть еще разбои, бытовые конфликты (очень много!), Преступления, связанные с наркотиками. Ежедневно задерживают по несколько человек – за употребление, изготовление или распространение наркотических средств.

Бывают и совсем курьезные случаи, ведь копам приходится общаться и с совершенно неадекватными людьми. Подобное произошло в ночь с 8 на 9 января. У "Пассажа Гартенберг" в Ивано-Франковске было столкновение между двумя пьяными женщинами. Патрульным удалось их растянуть, но тут началось самое интересное. Одна из них, отойдя в сторону, начала громко кричать и раздеваться. Полицейские пытались ее успокоить, но та продолжала сбрасывать с себя одежду, а в придачу выкрикивала проклятия и читала молитвы. Привести женщину в чувство патрульным не удалось, поэтому они вызвали специальную быструю и передали уже совсем голую "пациентку" медикам.

Зато на праздники на Прикарпатье обошлось без тяжких преступлений, уже хорошо. Пусть новый 2017-й год будет счастливее для всех, кому семья важнее водки, а совесть – денег.