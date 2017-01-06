Попраздновали. Новый год начался с убийств, краж, грабежей и поборов

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Новогодние торжества в Украине выдались на славу. По количеству уголовных происшествий праздничные выходные не уступили будням, а в некотором смысле даже превзошли их. Криминальная хроника заполнена сообщениями о кражах, драках, взятках, убийствах и прочих криминальных деяниях. И это только начало года.

Кровавый праздник

По данным Нацполиции, встреча Нового года в Украине прошла в целом спокойно. Во время праздничных мероприятиях крупных нарушений общественного порядка на территории Украины не зарегистрировано. Нарушений общественного порядка — не допущено. На дорогах государства в новогоднюю ночь резонансных ДТП — не зарегистрировано.

Но в то же время, не обошлось без трагедий в первые часы нового года.

Так, 4 января в Одессе полицейские задержали мужчину, который в новогоднюю ночь в селе Прилиманское Овидиопольского района зверски зарубил топором мужчину и женщину. Всю новогоднюю ночь в поселке работали следователи, на месте преступления развернули оперативный штаб.

Полицейские установили личности погибших и их убийцы. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний рецидивист из Молдовы. Через три дня полицейские нашли укрытие преступника и задержали его. В ходе допроса он сообщил, что изрубил собутыльников из ревности.

В одной из маршруток в Кривом Роге был задержан подозреваемый в убийстве 23-летней девушки, которую он зарезал в квартире ее подруги. Как сообщила подруга покойной, она пригласила погибшую на празднование Нового года — вместе с мужчиной, с которым та встречалась. В ходе застолья возник конфликт. Кавалер схватил нож, ударил им подругу и сбежал.

Грабежи и кражи

Не сидели сложа руки воры и грабители. Так, в Киеве на военнослужащего было совершено разбойное нападение. Недалеко от дома женщина попросила у мужчины сигарету. Пока он доставал пачку, сзади его сильно ударили бутылкой по голове. Потом двое набросились и стали избивать, третий — шарить по карманам. Их добычей стали смартфон и кошелек с деньгами. Потерпевший быстро оправился и бросился вдогонку за грабителями — догнал одного и сдал в полицию. Задержанным оказался ранее судимый житель Запорожской области, без постоянного места жительства. Его подельники разыскиваются.

В Сумах около 4 утра в центре города неизвестные взорвали банкомат — с помощью газа — и сбежали с места происшествия с кассетами с деньгами. Это уже третий похожий подрыв в Сумах, но до сих пор злоумышленники бежали с места преступления без денег.

В дом 57-летнего полтавчанина 2 января ворвались три неизвестных. Мужчину избили, привязали к стулу и заклеили скотчем рот. Перевернув все вещи, "штурмовики" забрали 1000 гривен и мобильный телефон.

В Запорожье в новогоднюю ночь на хозяина квартиры напали двое парней. Пострадавший около первого часа ночи ждал друзей. Когда позвонили в дверь — сразу открыл. Вместо приятелей на пороге стояли двое незнакомых парней лет двадцати, которые ворвались в квартиру. Они избивали мужчину и пытали утюгом, требуя денег. Хозяин сдался – отдал 5 тысяч гривен и два телевизора. Пострадавшего госпитализировали.

А Львовская национальная галерея искусств в новогодние праздники лишилась 97 ценных экспонатов, которые представляют государственную и культурную ценность. Украдены два манускрипта и 95 уникальных старопечатных книг, общая стоимость которых на "черном" рынке исчисляется десятками миллионов долларов.

Хапуги распоясались

Праздничные застолья серьезно ударили по кошельку чиновников и силовиков, которые тут же решили это исправить. Отличились во Львовской области.

Военная прокуратура Львовского гарнизона совместно с Управлением защиты экономики во Львовской области Департамента защиты экономики Национальной полиции задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды помощником-консультантом одного из нардепов парламентской коалиции. Во Львове на взятке в 140 тысяч гривен попался 39-летний Петр Яремчук, помощник народного депутата от "Народного фронта" Юрия Савчука. Ранее Яремчук работал помощником-консультантом нардепов из "Народного фронта" Павла Пинзеника и Виктора Романюка.

Помощник нардепа обещал за 140 тысяч гривен не создавать препятствий частному предпринимателю при строительстве многоквартирного жилого дома, а именно не направлять депутатских запросов в правоохранительные и контролирующие органы.

Также на вымогательстве 7 тысяч гривен за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения задержан инспектор дорожного надзора Червоноградского отдела полиции Львовской области.

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Кроме этого, вымогателей денег, среди которых был сотрудник СБУ, задержали во Львове. Члены ОПГ склоняли львовян к участию в контрабанде наркотиков в одну из стран ЕС. В случае отказа выставлялся "штраф", который достигал 6500 долларов США. Также гражданам угрожали убийством, если они не согласятся сотрудничать или же платить "штраф". Правоохранители задержали сотрудника Управления СБУ во Львовской области и еще одного вымогателя во время получения части "пени" в сумме 1000 долларов.

В целом, украинским правоохранителям было чем заняться в праздники. И это только начало. Есть опасения, что этот год будет не менее насыщен криминальными происшествиями, чем год предыдущий.