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    Умерла знаменитая теннисистка

    (обновлено: )62702
    Новотна 17 раз побеждала в турнирах Большого Шлема - из них 12 раз в парном разряде, четыре - в смешанном. В 2005 году она вошла в зал славы тенниса.
    Яна Новотна
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. На 50 году жизни умерла известная чешская теннисистка Яна Новотна, которая играла в конце 80-х — 90-х годах, сообщается на сайте Всемирной теннисной ассоциации (WTA).

    Марта Костюк
    twitter.com/ITF_Tennis
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    Как отмечается, спортсменка была больна раком.

    Новотна 17 раз побеждала в турнирах Большого Шлема — из них 12 раз в парном разряде, четыре — в смешанном.

    Единственная победа в одиночном разряде — победа на Уимблдоне 1998 года. Новотная еще дважды играла в финале Уимблдона в 1993 и 1997 годах, в финале открытого чемпионата в Австралии — в 1991 году.

    В 2005 году она вошла в зал славы тенниса. 

    Новотна была первой ракеткой мира в женском парном разряде и второй в одиночном.

    Напомним, ранее знаменитая австралийская теннисистка Елена Докич выпустила автобиографию, в которой она рассказала о домашнем насилии со стороны отца. 34-летняя победительница десяти турниров WTA подвергалась избиению и террору от Дамира Докича в течение всей своей карьеры с 1998 года.

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