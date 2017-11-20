Умерла знаменитая теннисистка

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. На 50 году жизни умерла известная чешская теннисистка Яна Новотна, которая играла в конце 80-х — 90-х годах, сообщается на сайте Всемирной теннисной ассоциации (WTA).

Как отмечается, спортсменка была больна раком.

Новотна 17 раз побеждала в турнирах Большого Шлема — из них 12 раз в парном разряде, четыре — в смешанном.

Единственная победа в одиночном разряде — победа на Уимблдоне 1998 года. Новотная еще дважды играла в финале Уимблдона в 1993 и 1997 годах, в финале открытого чемпионата в Австралии — в 1991 году.

В 2005 году она вошла в зал славы тенниса.

Новотна была первой ракеткой мира в женском парном разряде и второй в одиночном.

Напомним, ранее знаменитая австралийская теннисистка Елена Докич выпустила автобиографию, в которой она рассказала о домашнем насилии со стороны отца. 34-летняя победительница десяти турниров WTA подвергалась избиению и террору от Дамира Докича в течение всей своей карьеры с 1998 года.