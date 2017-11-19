Над знаменитой теннисисткой годами издевался отец: стали известны подробности

Фото из открытых источников

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Знаменитая австралийская теннисистка Елена Докич выпустила автобиографию, в которой она рассказала о домашнем насилии со стороны отца. 34-летняя победительница десяти турниров WTA подвергалась избиению и террору от Дамира Докича в течение всей своей карьеры с 1998 года.

Российское издание sports.ru опубликовало некоторые фрагменты из этой книги:

"Когда матч складывается не в мою пользу, он начинает ходить туда-сюда вдоль корта. Когда он понимает, что я уже не выиграю – еще до "Гейм, сет, матч", – он резко уходит. И потом, после того, как я пожму руку сопернице и судье и соберу сумку, мне нужно его найти.

Это ужасная игра. По ее правилам, я должна найти его, несмотря на то, что я до смерти боюсь того, что он со мной сделает.

Каждый раз он там, где никто его не видит: за деревьями, дальними кортами или на парковке, – и зло смотрит на меня, когда я наконец его нахожу. Если вокруг никого нет, он осыпает меня оскорблениями – которые тоже стали грязнее, – и дает несколько затрещин. Часто он плюет мне в лицо, таскает за уши. Но на этом наказание никогда не заканчивается. Дома он продолжает орать, что я безнадежная и жалкая. Снова и снова. Что я "тупая корова", "идиотка", "позор" и "шлюха". И там-то, когда это видят только мама и Саво, он уже может приложить меня со всей силы.

Иногда мама так грустно, тихо и вежливо говорит: "Ну хватит, пожалуйста", — пишет Докич.

После того, как он выгоняет мать из комнаты, экзекуция продолжается.

"Наступает выход коричневого ремня. К этому моменту он иногда выставляет маму и брата из квартиры. Я уже очень хорошо знаю этот ремень. Он все время на папе, и, когда он вытаскивает его из брюк, меня уже начинает трясти. Он велит мне замолчать и не реветь – не показывать эмоции. Потом говорит снять рубашку. Когда тебя порют через одежду, это совсем не так больно – поэтому-то он и говорит мне раздеться. Я стою спиной к нему, в одном бюстгальтере, и он велит мне не двигаться, пока бьет. Периодически ремень почти разрезает мне кожу. Иногда боль такая сильная, что я убегаю и забиваюсь в угол – он меня догоняет, хватает, снова разворачивает спиной к себе и продолжает бить. Боль как в аду. Это и есть ад.

Он издевается надо мной по-разному: то эмоционально, то физически. Стоит мне пережить порку, начинается бесконечная брань. Смысл – "Елена, ты безнадежна".

Он никогда потом не раскаивается. Будто считает, что поступает правильно. Либо винит меня: "Ты сама виновата, ты вынудила меня"", — приводит Елена в своей книге слова отца.

Напомним, мэр Сиэтла ушел в отставку после обвинений в развращении малолетних.