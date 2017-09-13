Мэр Сиэтла ушел в отставку после обвинений в развращении малолетних

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Мэр крупного американского города Сиэтл (штат Вашингтон) Эд Мюррей уходит в отставку на фоне обвинений в развращении малолетних.

"Эти обвинения против меня — неправда, но важно, чтобы мои личные вопросы не мешали общественной работе муниципального правительства", — говорится в заявлении мэра.

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Ранее пять мужчин, включая двоюродного брата Мюррея, обвинили мэра в домогательствах в то время, когда все обвинители были несовершеннолетними. В числе пострадавших был и приемный сын Мюррея.

Между тем ни одно из дел не привело к приговору в адрес уходящего мэра, как правило, из-за истечения срока давности. Последние обвинения со стороны двоюродного брата относятся к середине 1970-х годов.

Напомним, ранее суд в Киеве отпустил на свободу двукратного чемпиона Олимпийских игр по дзюдо австрийца Петера Зайзенбахера, который в августе был арестован после задержания по обвинению в педофилии. Процесс экстрадиции Зайзенбахера в Австрию продолжается.