Секс, уголовщина, издевательства над детьми: секреты успеха украинских видеоблогеров

Фото из открытых источников

Лев Рыжков, для РИА Новости Украина

Злые языки могут говорить что угодно, но на самом деле есть направления, по которым Украина если и не впереди всей планеты, то, по крайней мере, является лидером на постсоветском пространстве. Например, видеоблоги.

Хотя это направление медийной деятельности еще не осмыслено на официальных уровнях, успехи украинских "ютуберов" очевидны. Некоторые из них, например, имеют число зрителей, которое сопоставимо с аудиторией телеканалов.

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Известный видеоблогер Фирамир (Владислав Копцев) долго сотрудничал с украинскими коллегами. В 2016 году даже некоторое время жил и работал в Украине. За успехами своих друзей и конкурентов Владислав следит пристально. Он рассказал РИА Новости Украина об успехах, тенденциях и перспективах видеоблоггинга в стране.

Разбогатеть и уехать

Фирамир, украинские видеоблогеры-"ютуберы" для тебя друзья или конкуренты?

— Сейчас уже, пожалуй, не конкуренты. И даже, наверное, не друзья. Одно время мы снимали ролики с видеоблогером из Днепра. Потом рассорились. Было очень много поводов.

Из-за политики?..

– Нет, не из-за политики. Такие просто бытовые, житейские ситуации. Сейчас мы с ним даже особо не общаемся. Но в Украине я известен. Потому что каждый "ютубер" обо мне знает, говорит он об этом или нет.

Украинские видеоблоги – похожи между собой? Или они все разные?

— На самом деле, есть три крупных направления. Первое – это бьюти-блоги о красоте, стиле жизни. Бьюти-блогеры могут быть парнями, девушками, но аудитория — в основном девушки. В Украине сердца девушек всего постсоветского пространства покорили два видеоблогера – Ивангай и его лучший друг Янго. Они хорошо оседлали рекламодателей. В своих блогах они рекламируют брендовую одежду, приложения для смартфонов.

Если раньше кумирами юных девушек были рок- или поп-исполнители, то сейчас девушки влюбляются в блогеров. И понятно, что большая часть аудитории, которая им поклоняется, будет покупать все, что предложит кумир. Реклама в бьюти-блогах стоит очень дорого.

Они позиционируют себя именно как украинские блогеры?

— Вообще так себя не позиционируют. В роликах на украинском они не говорят. И в жизни – тоже не разговаривают. Оба они с Восточной Украины. Ивангай родом из-под Днепропетровска, кажется, из какой-то деревни. Сначала он жил и учился там, потом – в Кривом Роге, потом, после школы, в Днепропетровске.

Там и живет?

— Как только он начал зарабатывать более-менее нормальные деньги, на которые можно снимать квартиру, питаться, покупать аппаратуру, он переехал из Украины в Москву. Потом он отправился в Японию, далее — в США, потом опять в Москву, в Россию. И примерно то же самое сделал его лучший друг Янго. Он, по-моему, из Краматорска.

То есть, не патриоты?

— Они ориентируются на аудиторию. А так как большая ее часть живет в России, смотрит русскоязычный YouTube, то и видеоблогеры живут тем образом жизни, который был бы понятен для большей части людей, которые их смотрят.

Сжечь себя на камеру

С первой категорией разобрались. А кто из украинских "ютуберов" входит во вторую?

— Это такая категория блогеров (самая популярная в Украине, судя по количеству фанатов), которые развивают очень спорное направление. Эти люди реально живут полусумасшедшей жизнью. Самое легкое, чем они занимаются – это лазают по крышам, свисают с них. Это очень сомнительная деятельность хотя бы потому, что им подражают их фанаты. И тоже очень часто, с риском для жизни залезают на крыши. Часто разбиваются.

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Только верхолазы развивают спорное направление?

— Нет! Есть еще блогеры, которые поджигают друг друга. А ведь им подражают и дети. Был случай как раз-таки в Днепре, когда фанат одного из таких блогеров поджег себя, чтобы стать популярным в YouTube. В итоге заживо сгорел. А он был очень молод, еще ребенок. Вот такие последствия их деятельности. Которые приводят к летальным исходам среди поклонников.

Назовешь какие-то конкретные имена?

— Есть три самых популярных блогера. Они начинали вместе. Поэтому у них и похожие образы. Да что там похожие? Они вообще практически не отличаются друг от друга. Это Саша Шапик, Бумчик и Мартыненко. И вот то, про что я сейчас сказал: поджигать себя, залазить на всякие краны башенные, с домов свисать, с мостов – это еще самая "лайтовая" их деятельность.

Да куда же дальше?

— Есть куда. Они совершают на камеру абсолютно неадекватные поступки. Начнем с того, что они пропагандируют крайне опасный для жизни алкоголизм, заканчивая совсем уж непотребной деятельностью, о которой даже говорить-то неприлично. Не то, что показывать. Самые мерзкие, вот именно мерзкие пороки жизни, которые не блокируют на YouTube, они показывают по максимуму. Смотреть это просто нереально.

Фото из открытых источников Видеоблогер Фирамир (Владислав Копцев)

Ну, видимо, тоже для России работают?

— Вовсе нет. Наибольшей популярностью такие блогеры пользуются именно в Украине. У них есть фанаты в России и в Белоруссии. Даже много фанатов. Но в Украине – особенно много. Они, пожалуй, самые влиятельные в Украине по числу почитателей. Но это не предел. Есть кое-что еще более худшее.

Учить убивать

Куда уж хуже?

— Есть такое направление и в музыке, и в образе жизни, как тюремное, блатное. Называется АУЕ ("Арестантский уклад един"). Было логично предполагать, что это направление решат перенести на YouTube. Есть такой очень известный проект – "Мопс и дядя Пес". Это два украинских отсидевших блогера. У них очень много фанатов. Смотрят их как раз дети и подростки, вникают во всю эту АУЕ-тематику.

Чем привлекательны АУЕ-блоги?

— В них учат всему – начиная от блатного жаргона и продолжая тюремными обычаями, с раскрытием их значения. Им скидывают очень большие деньги, и они за эти деньги начинают челленджи (то есть представления) устраивать: "пробивать" на камеру "лося", лупасить друг друга.

Это тоже чисто украинское ноу-хау?

— Подобных российских или белорусских проектов я не знаю. Причем это даже не просто блатные, которые за воровство отсидели. Насколько я знаю, главный из них – вообще сидел в тюрьме лет двадцать за убийство. Понятно, чему они могут научить детей и подростков. Это – основные и самые яркие представители украинского подразделения YouTube.

Эксперименты на детях

Рассмотрим третью категорию?

— Да. Эту категорию можно назвать "Другое". Это игровые, детские каналы, это интернет-новости. Они фанатичной любовью не пользуются по причине узкой специализации. Но среди всей этой третьей категории "Другое" можно выделить один очень известный детский канал.

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Чему он посвящен?

— Родители ведут каналы двух своих детей – мальчика и девочки, брата и сестры. Мальчику уже лет шесть-семь, девочке – четыре-пять. Эти каналы ориентированы на детскую аудиторию. Там распаковывают игрушки, киндер-сюрпризы и т.д.

Всего-то? А откуда тогда взялась популярность?

— Эти каналы получили очень большую популярность не только у детей, а именно как феномен такой вот деятельности, когда родители открыли каналы своим детям. Эти дети буквально с двух лет снимаются на камеру… То есть, они под камерами празднуют дни рождения, живут под постоянным видеонаблюдением. Ролики выходят практически каждый день.

Бедные дети!

— Зато очень богатые родители! Они на своих детях просто озолотились. Стали настоящими миллионерами – не то, чтобы рублевыми или гривновыми. Они – миллионеры долларовые.

Но как им это удалось?

— Есть такое понятие как "продакт плейсмент", когда реклама идет не прямо в лоб. Например, ты снимаешь ролик и говоришь, что снимаешь на камеру такую-то. Потом эти дети распаковывают только определенные игрушки. А производитель игрушек за право попасть на распаковку в каналы этих детей, которые ведут их родители, должен заплатить просто нереальные деньги. Потому что детские ролики набирают крайне большое количество просмотров.

Это – тоже русскоязычные каналы?

— Конечно. Их просмотры доходят до таких отметок, которые не снились ни Ивангаю, ни каким другим русскоязычным блогерам вообще. Если у Ивангая бывает по десять миллионов просмотров, то на каналах этих украинских детей бывает до нескольких сотен миллионов зрителей. И, понятное дело, производители игрушек платят просто астрономические деньги.

Эти дети хоть Украину не покинули?

— Покинули. Они недавно из Одессы переехали в Лондон. Сразу же купили себе трехэтажный дом в престижном районе, дорогой, полностью укомплектованный рейнджровер. То есть, живут они очень даже неплохо. При том, что фактически родителей содержат их дети.

По-моему, и дети, и родители – молодцы! Разве то, что с ними происходит – плохо?

— Иногда родители заигрываются с рейтингами и подвергают своих детей, скажем так, нездоровому образу жизни. Когда дети распаковывают игрушки, это еще можно понять. Хотя, конечно, тоже спорный момент. Потому что для детей процесс распаковки игрушек превращается из радости в работу. Когда они каждый день вынуждены распаковывать игрушки, вещи, теряется радость от детства.

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Во-вторых, дети постоянно под видеонаблюдением. И хотя они адаптируются к этому – все равно, это очень сильно влияет на психику. Но особо сильные споры вызывают моменты, когда устраиваются челленджи – соревнования брата и сестры. Например, они пьют разноцветную газировку, сравнивают вкусы и соревнуются – кто больше отгадает вкусов газировки.

И что в этом плохого?

— То, что цветная газировка с химическими вкусами даже для взрослого человека может быть очень вредной. А если ее пьют еще и маленькие дети, — то это вообще весьма спорный момент.

И, наконец, другие родители тоже видят, что люди стали долларовыми миллионерами, снимая своих детей. Что может быть проще и лучше? И появляется очень много подражателей. Они начинают точно так же снимать своих детей. И порой их подражатели усердствуют еще больше. Они-то – не на первых местах в рейтинге! Им нужно как-то форсировать показатели, стать популярнее. И поэтому они могут устраивать еще более неадекватные вещи.

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Был, кстати, инцидент в Англии или в Америке, когда таких родителей с популярным каналом, который приносил кучу денег, лишили родительских прав.

То есть, снимать детей на видео в режиме нон-стоп придумали все-таки не украинцы?

— Нет. Но украинцы сумели первыми это направление развить. Ну, а потом уже начали и в России появляться подобные проекты. Хотя в Украине их больше.