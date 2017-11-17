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    Спорт

    Знаменитая теннисистка Серена Уильямс вышла замуж

    (обновлено: )17110
    Избранником бывшей первой ракетки мира стал бизнесмен Алексис Оганян. Место бракосочетания до последнего момента держалось в тайне.
    Серена Уильямс с возлюбленным
    Серена Уильямс, instagram

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Свадьба экс-первой ракетки мира американской теннисистки Серены Уильямс и американского предпринимателя Алексиса Оганяна состоялась в четверг в Центре современного искусства в Новом Орлеане, сообщает People.

    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто. Видео
    Канал UKRAINE SPORT на Youtube
    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто

    В числе гостей на свадьбе были певицы Бейонсе, Келли Роуленд, актриса Ева Лонгория с мужем Хосе Бастоном, теннисистка Каролина Возняцки и ее возлюбленный баскетболист Дэвид Ли, и другие известные персоны.

    Ранее сообщалось, что расходы на свадьбу 36-летней Уильямс и 34-летнего Оганяна превысят один миллион долларов.

    Уильямс 1 сентября родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия. Ранее сообщалось, что теннисистка после рождения ребенка планирует вернуться на корт в 2018 году.

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