Знаменитая теннисистка Серена Уильямс вышла замуж

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Свадьба экс-первой ракетки мира американской теннисистки Серены Уильямс и американского предпринимателя Алексиса Оганяна состоялась в четверг в Центре современного искусства в Новом Орлеане, сообщает People.

В числе гостей на свадьбе были певицы Бейонсе, Келли Роуленд, актриса Ева Лонгория с мужем Хосе Бастоном, теннисистка Каролина Возняцки и ее возлюбленный баскетболист Дэвид Ли, и другие известные персоны.

Ранее сообщалось, что расходы на свадьбу 36-летней Уильямс и 34-летнего Оганяна превысят один миллион долларов.

Уильямс 1 сентября родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия. Ранее сообщалось, что теннисистка после рождения ребенка планирует вернуться на корт в 2018 году.